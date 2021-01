“Este tema es difícil de entender. Tenés gente que huye por necesidad y países que cuidan sus fronteras. Los venezolanos no tienen opción. Literalmente pueden morir de hambre o porque no pueden comprar medicinas. Si comen, no tienen para pañales de sus bebés, si se enferman, tienen pocas probabilidades de conseguir medicinas. Huir es su alternativa. A vos como costarricense los testimonios de estas personas te enfrentan a una realidad que no hemos tenido que vivir”, explicó Jovel, quien residió en Venezuela, país en el que trabajó como reportero independiente.