“A mí me faltaron el respeto invitados políticos a un canal de televisión (prefiere no decir quiénes), pero tal era la cosa que yo me sentaba en un restaurante y mi marido tenía que ir al baño conmigo. Estoy en una fiesta y él va conmigo al baño. Tenemos claves por si yo estoy incómoda con algún tipo, que él me salve. Decidimos no salir nunca más a un restaurante. Ya me quedé con el ride de que le faltaban el respeto a él”, contó la presentadora a Viva en una entrevista previa al estreno de Divas de Multimedios.