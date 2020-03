Solo web: “Yo soy la que está en la tienda. Me verán barriendo y acomodando. Han sido días de mucho trabajo, me he ido, incluso, a las 3 a. m. Muchas personas me decían que no pusiera la tienda física porque no necesitaba arriesgarme, que viera el desempleo, pero yo no me podía quedar con la espinita”, cuenta y recalca que sus ingresos no dependen solamente de ese establecimiento.