“Lo único me preocupa es que mi hijo, mis papás y mi abuelita estén bien. Trato de hacer las cosas bien por ellos. Lo que digan en mi contra no me duele. En todo este proceso de Dancing with the Stars ni un solo día me he sentido bajoneada. Después de convertirme en mamá, esta ha sido la segunda experiencia más linda de mi vida, por ello, me enfoco en ganar”, aseguró.