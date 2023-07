Coco Lee: el trágico desenlace de una estrella de Disney llena de talento y lucha

Coco Lee, la reconocida actriz y cantante china, falleció la tarde de este 5 de julio a los 48 años de edad. Lee alcanzó renombre internacional al prestar su voz a Mulán en la versión en mandarín de la aclamada película de Disney.

Según reportes de diversos medios internacionales, Lee estuvo hospitalizada y en estado de coma durante varios días tras intentar quitarse la vida. Esta misma versión fue confirmada por sus hermanas Carol y Nancy.

La familia de Coco reveló que la cantante luchó contra una severa depresión durante muchos años, y a pesar de buscar ayuda profesional, su condición se deterioró en los últimos meses hasta el punto de intentar hacerse daño. “Desafortunadamente, ese demonio que llevaba dentro fue más fuerte”, declararon a la prensa.

Además de su trabajo con Disney, en 2001 se convirtió en la primera artista de origen asiático en actuar en la ceremonia de los premios Oscar, interpretando la canción “A Love Before Time” de la película “Crouching Tiger, Hidden Dragon”.

Coco Lee luchaba con una fuerte depresión desde hacía varios años. Foto: Instagram, Disney

¿Quién era Coco Lee? Copiado!

Nacida en Hong Kong, la familia de Coco se trasladó a California, Estados Unidos, cuando ella era aún una niña, por lo que gran parte de su juventud transcurrió en San Francisco. Incluso, en 1991, fue coronada como Miss Teen Chinatown.

Su talento y belleza la llevaron a convertirse en la primera cantante china en lograr éxito internacional. En 1999, su sencillo “Do You Want My Love” alcanzó el puesto número 4 en las listas de popularidad de Billboard. Además, fue la primera embajadora de la marca Chanel de ascendencia china y se convirtió en una de las principales figuras del pop en su país natal.

Su familia, amigos y seguidores la recuerdan como una incansable luchadora que abrió las puertas del éxito mundial para los artistas de su país. “Ella hizo todo lo posible para brillar en representación de los chinos”, añadieron.

