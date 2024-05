Juan Bustos Golobio celebra; Christian Lagos sufre el rol de villano en la final de Linafa

La alegría y felicidad del exsaprissista Juan Bustos Golobio contrastaron con la tristeza y hasta vergüenza del delantero Christian Lagos en la final del Torneo Clausura 2024 de Linafa.

Upala FC empató este domingo 2-2 con la Asociación Deportiva Rosario, para adjudicarse el Clausura 2024 y forzar una final nacional entre ambos clubes, luego que Rosario fuera el campeón del Apertura 2023. Los upaleños habían ganado el juego de ida 1-0. Este lunes se realizará la programación de la gran final.

El conjunto upaleño, con un buen trabajo del volante exsaprissista Juan Bustos Golobio, logró sacar la serie ante Rosario, que se esforzó hasta el final por ganar el certamen y evitar una gran final.

Golobio, luego de fallar un penal en el juego de ida ante el meta José Cruz, se entregó de lleno para que Upala FC lograra el resultado que le permitiera forzar dos compromisos más y mantener viva su esperanza de ganar el cetro y ascender a la segunda división.

“Después de ver que el equipo de Upala FC jugaba en Cartagena, Santa Cruz, Guanacaste, donde yo vivo, me integré al equipo. Gracias a Dios, hoy estamos acá. Recobramos esa chispa que a veces uno la pierde por muchas situaciones de la vida. Pero estas instancias lo hacen a uno volver a vivir momentos bonitos. Ahora espero aportar aún más al equipo. No hemos ganado nada”, dijo Bustos en transmisión de TD+.

La otra cara de la moneda fue el veterano Christian Lagos, quien marcó el empate 2-2 y llegó a 30 goles en la campaña. Sin embargo, por una discusión con el defensor Ariel Contreras, Lagos fue expulsado en el cierre del compromiso, dejando a su equipo con 10 hombres y, al ser tarjeta roja directa, posiblemente sea sancionado con dos partidos y quedará fuera de la final.

“Le pedí disculpas a mis compañeros por dejar el equipo con 10 hombres. Todos me conocen y yo no soy un jugador malintencionado, ni busco golpear a un rival. Lo que pasa es que me cometieron una falta y yo caigo en el área. Ariel me dice que me levante, yo lo hago y lo encaro, pero él se tira al suelo y el árbitro me expulsa. Es muy triste”, comentó Lagos en TD+.

El conjunto de Rosario se puso adelante en el marcador en el minuto 42, con una anotación del argentino Jeremías Corroto, con la cual igualaba la serie.

En el complemento, el panameño Andrés Jiménez anotó un golazo en el minuto 68, con un potente remate, y en el minuto 78 le dio la vuelta al marcador con remate de penal para poner arriba a los upaleños1-2. Jiménez había anotado el tanto con que Upala ganó el primer juego en Cartagena.

Al cierre del partido, Christian Lagos anotó de cabeza en el minuto 82, pero antes del final vio la tarjeta roja y se perderá los últimos dos partidos del torneo, donde se definirá el nuevo inquilino de la Liga de Ascenso.