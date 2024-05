Christian Lagos llega a una nueva final a punta de goles y admirado por los aficionados

A sus 39 años, el veterano delantero Christian Lagos Navarro sigue siendo sinónimo de gol en cualquier equipo que cuente con sus servicios.

En las últimas dos temporadas, el espigado artillero suma 79 anotaciones y disputará su tercera final con la Asociación Deportiva Rosario de Naranjo, que este domingo se medirá a Upala FC, por el título del Torneo Clausura 2024 de Linafa. El vencedor de la serie tendrá un lugar en la Liga de Ascenso, en la próxima campaña.

El primer compromiso de la final será este domingo a las 11:15 a. m. en la cancha de Cartagena, Guanacaste, donde Upala será el anfitrión.

El experimentado ariete aceptó el reto del empresario Michael Rivera, quien tomó el equipo naranjeño en la tercera división en 2022. Lagos, con sus conquistas, fue pieza clave para la escuadra que derrotó al equipo la Tropa del Cacao de Alajuela, para ascender a la Segunda División B de Linafa.

En la campaña 2022-2023, Christian sumó 50 conquistas, mientras en la temporada 2023-2024 acumula 29 tantos. A falta de dos partidos, está peleando el título de goleo.

Durante su etapa con el cuadro alajuelense, Christian sigue marcando anotaciones, jugando en canchas de Coto Brus, Puntarenas, Liberia y Guanacaste, donde recibió el cariño de la gente y la admiración de los rivales.

“La verdad estoy tranquilo y feliz, con las bendiciones que Dios me regaló. Sinceramente, estoy en una etapa en la que disfruto jugar al fútbol. Aquí, como en cualquier torneo, hay presión, sabemos lo que nos estamos jugando. Nos quedan dos partidos y debemos afrontarlos con tranquilidad, concentrados desde el primer minuto y seguros de lo que queremos”, enfatizó Lagos.

Christian Lagos pasó del retiro a marcar goles

Christian, quien jugó finales con el Municipal Turrialba en la Liga de Ascenso, con el Santos de Guápiles y el Herediano en la Primera División, es consciente de que es un referente para sus compañeros en el AD Rosario, quienes confían en su capacidad goleadora.

“Empecé en tercera división con Rosario. Se hizo un bonito proyecto con hombres de experiencia y muchachos muy jóvenes. Ascendimos a Segunda B de Linafa, un torneo que, por reglamentación, es complicado, pero hemos podido salir adelante. Ahora nos enfrentamos a Upala que merece todo nuestro respeto y cuenta con hombres de experiencia”, dijo Lagos.

Christian Lagos no para de celebrar goles con AD Rosario. En la actual campaña suma 29 conquistas. Cortesía: AD Rosario

Christian confesó que antes de volver a las canchas prácticamente se había retirado y trabajaba para Rivera en una empresa constructora, antes de que le ofrecieran nuevamente jugar, lo cual le llenó de mucha emoción. Asegura que es como regresar en el tiempo cuando él empezaba en el fútbol federado.

En la actualidad, Christian vive en Heredia y divide su tiempo entrenando tres veces a la semana con el Rosario de Naranjo. También viaja al menos un día a Guápiles, donde es asistente del equipo Sub 21 Mar y Tierra, donde busca formar a los nuevos futbolistas.

El delantero asegura que en Linafa hay mucho talento, jóvenes que se esfuerzan por alcanzar el sueño de llegar a la Primera División. Considera que es una oportunidad para que dirigentes de la máxima categoría vuelvan la mirada al campeonato y les den la oportunidad que añoran.

“Tengo compañeros que trabajan todo el día de pie y por las noches llegan a entrenar. No es un campeonato fácil, además que es muy largo y se juega con mucho coraje. Además, los partidos tienen un horario complicado porque prácticamente todos son a las 11 a. m. y el desgaste es muy grande. Creo que la dirigencia debería analizar las programaciones por el bien del espectáculo”, aseguró Lagos.

El exjugador de Herediano, Alajuelense y Saprissa, entre otros clubes, enfatizó que es muy agradable el reconocimiento de la gente en las canchas donde su equipo juega.

“Los aficionados me piden autógrafos y fotos. Mientras los rivales me felicitan y me dicen que me admiran porque sigo jugando y marcando goles. Los defensas tratan de pararse duro y evitar que yo anote, mientras los porteros me dicen que no importa si perdieron porque yo fui quien les marcó el gol. También hay otros que molestan, te dicen cosas y se burlan, pero por dicha esos son los menos”, recalcó Lagos.