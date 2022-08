Cristian Lagos anunció su retiro del fútbol con emotiva publicación

El atacante Cristian Lagos le dijo adiós al fútbol este miércoles con una emotiva publicación que compartió en sus redes sociales.

“Llegó el día de decir adiós. Hay momentos, etapas y ciclos que se terminan y este es uno de ellos. Me voy muy agradecido de haber defendido cada una de las instituciones que me abrieron las puertas para portar sus lindos escudos”, comentó Lagos.

Con esta imagen publicada en sus redes sociales, Crisitan Lagos le dijo adiós al fútbol. (Facebook)

El goleador, quien tiene 37 años y logró la cifra histórica de 100 tantos en Primera División, firmó en mayo con el Deportivo Upala de la primera división de Linafa (tercera categoría), pero ahora decidió partir.

En Primera División, el atacante vistió las camisetas de Brujas, Alajuelense, Santos, Saprissa, Herediano, Jicaral y Sporting.

Lagos le agradeció a sus familiares y también espera que su carrera sirva de motivación.

“A mis dos hijos que siempre fueron y serán mi mayor motivación. Espero en Dios que esta corta carrera sea de mucha motivación para muchos jóvenes que tienen un sueño en esta vida”, añadió.

La última aventura de Lagos en el fútbol nacional fue con Sarchí. En su perfil de Facebook, Lagos posteó una imagen de su adiós con una foto de celebración de un gol con el Santos y explicó por qué uso esa fotografía y no otra de los clubes con que jugó.

“Muchos dirán por qué esta foto y no todas de los equipos donde estuve, porque cada gol que hice con los equipos que estuve los grité con el alma. Esto para mí no fuera sido posible sin que Dios me respaldará en mi vida”.