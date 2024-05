El Manchester City grita tetracampeón con sus aficionados

El Manchester City conserva su reinado en la Premier League de Inglaterra. El dominio es absoluto de los ‘Citizens’, que suman un título más, el tetracampeonato y el sexto para Pep Guardiola en ocho años en Inglaterra.

Histórico lo del City, porque ningún equipo había logrado cuatro cetros seguidos. Y todo se consumó tras derrotar 3-1 al West Ham.

El City necesitaba la victoria para coronarse campeón, ya que con 88 puntos y dos más que el Arsenal, que se medía al Everton y estaba en la lucha por el cetro, amenazaba el poder de los ‘Sky Blues’. Por eso, con el empuje de su afición, el cuadro de Guardiola salió con todo ante el West Ham.

Se apoderó de la pelota, presionó y muy temprano, al minuto y medio de juego, Phil Foden, quien obtuvo el premio al mejor jugador de la temporada, abrió el marcador. Foden recibió el balón por la derecha al entrar al área, hizo la diagonal, aceleró y soltó un zurdazo que se coló en el ángulo superior derecho del guardameta Alphonse Aréola, portero del West Ham.

Con un fuerte derechazo, Rodrigo selló la victoria para el Manchester City con el 3-1. Fue una jugada que tuvo 31 pases, antes de que el balón terminara en la red. (X del Manchester City).

Golazo que le dio al City la tranquilidad de manejar el partido a su gusto, tanto así que por momentos, la posesión del balón llegó a estar 86% contra 14% a favor del City.

El Manchester siguió con la presión, arrinconando al rival y jugando en el último cuarto del campo. Los visitantes no salían y cuando tenían la pelota, parecía que les quemaba los pies, porque el City la recuperaba rápido.

De nuevo Phil Foden provocó la alegría entre los aficionados; al minuto 17 puso el 2-0, tras pase de Doku. La jugada fue del belga, que por la derecha le metió velocidad, dentro del área puso el servicio al centro y Foden, de seguido, abombó las redes.

Parecía que el City tendría un primer lapso sin apuros, pero el West Ham se animó en un par de ocasiones al ataque y al minuto 42 se dio lo impensado.

Phil Foden, el mejor jugador de la temporada en la Premier League, marcó los dos primeros goles del Manchester City y llegó a 19 tantos en la campaña. (X del Manchester City).

Tras un tiro de esquina, Mohammed Kudus hizo una joya de gol. Golazo de chilena, el ghanés ejecutó una acrobacia digna de aplaudir. Tras el servicio, uno de sus compañeros bajó el balón, Kudus lo controló, lo levantó con la pierna izquierda y de inmediato ejecutó la chilena y marcó el 2-1.

Pero la tónica no varió en el complemento, el City fue amo y señor del encuentro. Aunque los locales cuidaron el balón, no lo arriesgaban con tal de no darle chance al West Ham de montar un contragolpe.

El City tocaba y tocaba en los linderos del área para armar peligro y así llegó la tercera conquista a los 58 minutos en los pies de Rodrigo. El City hizo 31 pases, paseó el balón de un lado a otro y en el toque 32, Rodrigo soltó el derechazo y dejó la pelota en la red.

Ya con dos goles de ventaja, todo fue fiesta en la cancha del City, que alcanzó su décimo título en su historia y el tetracampeonato. Primer equipo en la Premier League que consigue cuatro cetros consecutivos.

La ficha del campeón

Nombre completo del club: Manchester City Football Club.

Presidente: Khaldoon Al Mubarak (Emiratos Árabes Unidos).

Entrenador: Pep Guardiola (ESP).

Estadio: Etihad Stadium (53.400 aficionados).

Palmarés:

Campeonato de Inglaterra (10): 1937, 1968, 2012, 2014, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024.

Copa de Inglaterra (7): 1904, 1934, 1956, 1969, 2011, 2019, 2023.

Copa de la Liga inglesa (8): 1970, 1976, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021.

Liga de Campeones europea (1): 2023.

Recopa de Europa (1): 1970.