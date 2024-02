Céline Dion aparece en público por primera vez en tres meses para presentar premio en los Grammy 2024

La cantante de ascendencia canadiense Céline Dion causó asombro al presentarse en público por primera vez en tres meses para anunciar el último galardón de la noche en los Premios Grammy 2024 luego de un lapso alejada de la atención mediática debido a sus problemas de salud.

La audiencia brindó una ovación a Céline Dion durante la ceremonia de los premios Grammy 2024.

La figura del género pop, de 55 años de edad, hizo acto de presencia en la sexagésima sexta edición anual de los premios Grammy el 5 de febrero al salir al escenario del Crypto.com Arena de Los Ángeles, Estados Unidos, para presentar el galardón final de la noche. Dion ascendió al estrado con el propósito de anunciar el álbum del año, un reconocimiento que obtuvo por primera vez hace 27 años.

La ganadora de cinco premios Grammy, quien fue diagnosticada con el trastorno neurológico conocido como síndrome de la persona rígida (SPS, por sus siglas en inglés) en 2022, fue recibida con una ovación de pie por parte de la distinguida audiencia presente en el recinto.

“Gracias a todos, yo también los amo. Cuando digo que estoy feliz de estar aquí, realmente lo digo de corazón”, expresó. Previo al anuncio de los nominados, Dion instó a la audiencia a “nunca dar por sentada” la dicha que brinda la música. El premio fue otorgado a la artista Taylor Swift.

Dion fue una de las preferidas de la Academia de la Grabación durante varias décadas. La estrella canadiense obtuvo cinco premios Grammy, ganando su primer gramófono en 1992, y fue nominada en un total de 16 ocasiones.

La aparición de Dion en la ceremonia de premiación marcó su primera salida en público desde su asistencia a un encuentro de hockey en Las Vegas entre los Vegas Golden Knights y los Montreal Canadiens en noviembre del 2023. Este evento deportivo representó su primera aparición pública en tres años y medio.

Aunque su reciente presencia en público fue un avistamiento poco común para la leyenda de la música, ella aprovechó la ocasión para deleitar con su talento.

La intérprete de My Heart Will Go On reveló por primera vez a sus seguidores que enfrenta la rara enfermedad neurológica que puede ocasionar espasmos musculares debilitantes a finales del 2022 por medio de un video publicado en Instagram, y anunció que tendría que posponer las fechas de su gira.

La Fundación del Síndrome de la Persona Rígida explica que esta enfermedad afecta al sistema nervioso central, en particular al cerebro y la médula espinal. Indican que los pacientes pueden quedar discapacitados, necesitar silla de ruedas o estar confinados a la cama, sin capacidad para trabajar o cuidar de sí mismos. Además, señalan que los síntomas de esta condición neurológica, que tiene características autoinmunes, pueden incluir rigidez extrema, dolor intenso, ansiedad crónica y espasmos musculares tan intensos que pueden causar dislocaciones articulares e incluso fracturas óseas.

Dado que la cantante decidió en mayo del 2023 cancelar las fechas de su gira en el futuro cercano, recientemente anunció que compartirá un documental íntimo con sus seguidores sobre sus recientes desafíos. El proyecto, titulado I Am: Céline Dion, será dirigido por la documentalista nominada al Oscar Irene Taylor y se estrenará en Amazon Prime Video a finales de este 2025, según confirmó la revista People.

En setiembre del 2023, la hermana de la destacada artista, Claudette, proporcionó una actualización sobre la salud de su hermana en una entrevista con el medio Hello! de Canadá. “Ella está haciendo todo lo posible por recuperarse”, afirmó a dicho medio. “Es una mujer fuerte”.