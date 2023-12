Céline Dion pierde el control de sus músculos, asegura su hermana

En diciembre del 2022, Céline Dion comunicó a su audiencia que le diagnosticaron una infrecuente afección médica que la forzaba a distanciarse de los escenarios; se trata del síndrome de la persona rígida, una enfermedad que le provoca intensos dolores y espasmos musculares, llevándola a cancelar sus diversas presentaciones a nivel global.

Céline Dion experimenta una pérdida del dominio sobre sus músculos como consecuencia del síndrome de la persona rígida.

Recientemente, la intérprete de My Heart Will Go On hizo una aparición durante un partido de hockey, generando especulaciones acerca de una posible mejora y regreso a la escena musical. No obstante, esto dista mucho de ser una realidad, ya que su hermana, Claudette, reveló que la dolencia avanzó y, lamentablemente, la renombrada artista ya perdió el control sobre sus músculos.

“Ella trabaja duro, pero no tiene control sobre sus músculos. Lo que me rompe el corazón es que ella siempre fue disciplinada. Siempre trabajó duro”, expresó Claudette al diario francés 7 Jour.

A pesar de esta situación, Claudette asegura que la cantante aún no renunció a la esperanza de reanudar su carrera y volver a encontrarse con su público. Destacó, incluso, que ese es su sueño más grande: “Es verdad que su sueño es que regrese al escenario. ¿A qué costo? No lo sé”.

Lo que sí subrayó y agradeció es que los seguidores de su hermana no la olvidaron, ya que diariamente reciben una variedad de mensajes y gestos afectuosos, no solo en las plataformas de redes sociales, sino también a través de la Fundación Maman Dion, que ambas emprendieron para la investigación de esta enfermedad.

“¡Si supieras cuántas llamadas recibimos en la fundación para saber de Céline! La gente nos dice que la aman y oran por ella. Recibe tantos mensajes, regalos, crucifijos benditos”, concluyó.

Según la Clínica Mayo, el síndrome de la persona rígida es una enfermedad que afecta el sistema nervioso central, caracterizada por la rigidez o el entumecimiento progresivo e intenso de los músculos, afectando principalmente la espina dorsal y las piernas. También puede provocar espasmos musculares dolorosos.

El Centro de Información Genética y de Enfermedades Raras (GARD), perteneciente a los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos (la agencia gubernamental encargada de la investigación en salud y biomedicina), detalla que estos espasmos a menudo se desencadenan por una sensibilidad aumentada al ruido y al tacto, así como una respuesta exagerada al sobresalto.

Según esta fuente, en la mayoría de los casos, los síntomas comienzan entre los 30 y 60 años y pueden incluir posturas anómalas, como el encorvamiento; caídas debido a los espasmos y la rigidez muscular, epilepsia y parálisis cerebral.

