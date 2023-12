Ginnés Rodríguez muestra un avance de la casa que anhelaba junto a su esposo Gerardo Zamora

La periodista y presentadora Ginnés Rodríguez compartió en sus redes sociales, la noche del lunes 18 de diciembre, un sueño que compartía con su esposo, Gerardo Zamora, quien falleció el miércoles 5 de abril, a los 46 años, a causa de un paro cardíaco.

“Hace ocho meses, realicé un video en este mismo lugar contándoles que estábamos a punto de comenzar un sueño, uno de los grandes anhelos que compartíamos mi esposo y yo. Justo hoy, estamos finalizando la mitad de este sueño, el proyecto que ambos soñábamos: tener nuestra casa y dejar algo establecido para nuestros hijos”, expresó Rodríguez en su cuenta de Instagram.

Ginnés Rodríguez muestra un avance de su casa

Ginnés Rodríguez hace realidad un sueño compartido con Gerardo Zamora; la construcción de su nueva casa, donde ahora disfrutará junto a sus hijos. Foto: Instagram.

La periodista también agradeció a Dios, a su esposo hasta el cielo, a su familia y a sus seguidores, por el apoyo recibido.

También mencionó que cumplir ese sueño requirió esfuerzo, dedicación y superar desafíos.

“Con mucha humildad, quiero compartirles un sueño que se hace realidad. Agradecer primero a Dios que me ha sostenido, a mi esposito desde el cielo, a mi familia, y también le quiero agradecer a cada uno de ustedes que me ha acompañado con su oración, con sus mensajes y hasta con un me gusta en cada publicación. Los sueños se cumplen, pero también se trabajan, se madrugan, se sudan y hasta se lloran”, agregó Rodríguez.