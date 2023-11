Ginnés Rodríguez afirma que no está dispuesta a convertir su dolor en sufrimiento

Ginnés Rodríguez comparte con sus seguidores que prefiere no sufrir

La presentadora del programa Informe 11, Ginnés Rodríguez, compartió en sus redes sociales que no estaba dispuesta a transformar su dolor, tras el fallecimiento de su esposo, Gerardo Zamora, en sufrimiento.

Gerardo Zamora fue un periodista que se dio a conocer por su trabajo en Canal 7 y que falleció el 5 de abril de este año luego de un paro cardíaco.

Ginnés publicó un video en su cuenta de Instagram explicando que muchas personas le consultan si ya ha superado la parte más difícil de la situación que enfrentó hace unos meses, razón por la cual ella compartió su perspectiva.

“Muchas personas se me acercan y me dicen: ‘Ay, la veo tan bien, la veo tan contenta. ¿Ya pasó lo peor, verdad?’”, expresó la comunicadora. “No sé si el dolor después de perder al amor de tu vida se supera, pero no estoy dispuesta a convertirlo en sufrimiento”.

Rodríguez contó que hace unos días escuchó una frase que inmediatamente le hizo clic: “El duelo no es otra cosa que el dolor de un gran amor resistiéndose a morir”.

La presentadora afirmó que esa frase tenía un significado profundo en su vida, representando “amor”, y que Gerardo siempre sería ese gran amor en su vida. Asimismo, señaló que para embellecer ese sentimiento, optaba por vivir una vida plena.

Además, Ginnés aseguró que cada día presenta sus propios retos, pero los recibe y abraza como si fueran un regalo de la vida, ya que de eso se trata vivir.

Rodríguez se despidió en el video haciendo un llamado, indicando que, si hay un dolor “por un gran amor”, se debería abrazar sin sufrir.

Los mensajes de apoyo hacia la comunicadora no tardaron en salir en la misma publicación que ella hizo. “¡Admiración total!”, “¡Qué admirable que sos! ¡Que Dios te bendiga a ti y a tus hijos!”, “Me encanta, gracias por esas palabras inspiradoras”, “Que belleza de mensaje”, se lee en algunos comentarios.

Ginnés Rodríguez compartió en un video que para hacer valer más su amor hacia Gerardo Zamora es disfrutar de una vida linda.

