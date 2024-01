Céline Dion hablará de sus problemas de salud en un nuevo documental de Amazon Prime Video

La cantante originaria de Canadá, Céline Dion, compartirá abiertamente con sus seguidores en un próximo documental disponible en la plataforma de streaming Amazon Prime Video.

Céline Dion relatará su vida y sus problemas de salud en el documental 'I Am: Céline Dion'.

La artista, de 55 años de edad, se dispone a reflexionar sobre sus triunfos y desafíos previos desde que detuvo sus giras para dedicarse a su bienestar. El servicio de streaming anunció la producción, titulada I Am: Céline Dion, el lunes 29 de enero.

Bajo la dirección de la documentalista nominada al Oscar, Irene Taylor, el documental ofrece una visión cercana tanto de la carrera de la reconocida cantante como de su vida personal, mientras enfrenta su diagnóstico de síndrome de persona rígida (SPS).

Además, la intérprete de My Heart Will Go On compartió sus reflexiones en un comunicado de prensa acerca de las motivaciones detrás de este proyecto documental, según confirmó la revista People. “Este último par de años fueron un gran desafío para mí, desde el descubrimiento de mi condición hasta aprender a vivir con ella y manejarla, pero no dejar que me defina”.

“A medida que continúo el camino para reanudar mi carrera artística, me di cuenta de cuánto la extraño, poder ver a mis fans”, añadió Dion. “Durante esta ausencia, decidí que quería documentar esta parte de mi vida, para tratar de crear conciencia sobre esta condición poco conocida, para ayudar a otras personas que comparten este diagnóstico”.

Taylor, quien fue galardonada con un premio Emmy y está al frente de este proyecto, anteriormente dirigió exitosos documentales como Beware the Slenderman y Leave No Trace: A Hidden History of the Boy Scouts.

Aunque aún no se anunció la fecha de estreno, los seguidores pueden anticipar la oportunidad de ver el documental en Prime Video cuando esté disponible.

I Am: Céline Dion llega menos de dos años después de que la cantautora revelara su diagnóstico de SPS. La ganadora del Grammy compartió por primera vez su situación en una publicación de Instagram a finales del 2022, explicando la condición y anunciando la necesidad de posponer las fechas de su gira.

Según la información proporcionada por la Fundación del Síndrome de la Persona Rígida, esta afección afecta al sistema nervioso central, en particular al cerebro y la médula espinal. Indican que los pacientes pueden experimentar discapacidad, confinamiento a una silla de ruedas o la incapacidad de valerse por sí mismos. Además, señalan que la enfermedad neurológica con características autoinmunes puede presentar síntomas como hiper rigidez, dolor incapacitante, ansiedad crónica y espasmos musculares tan severos que pueden provocar luxaciones articulares e incluso fracturas óseas.

En mayo del 2023, Dion tomó la difícil decisión de cancelar su gira programada hasta abril del 2024 para concentrarse en su recuperación.