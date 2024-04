Herediano vs. Alajuelense: Unafut se pronuncia sobre fecha del partido

Con una simple imagen enviada a los medios de comucación mediante su WhatsApp, la Unafut ratificó el partido entre Herediano y Alajuelense para este martes 30 de abril, a partir de las 8 p. m., en el Estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.

Así anunció la Unafut la programación del juego Herediano vs. Alajuelense y Cartaginés vs. Pérez Zeledón, de esta semana. Unafut

A pesar de la solicitud de Alajuelense por cambiar de fecha nuevamente, ante la enfermedad de sus jugadores por un cuadro de vómito y diarrea, el ente que rige el fútbol nacional indicó la tarde de este lunes 29 de abril que el juego se mantiene tal y como lo solicitó la dirigencia del Team.

Mientras, el miércoles 1 de mayo se jugará el duelo Cartaginés vs. Pérez Zeledón, a las 3 p. m. en el Fello Meza.

El domingo por la noche, en el programa Tiempo Final de FUTV, Javier Santamaría, gerente deportivo de Alajuelense, indicó que el club presentó un recurso ante la resolución de la programación, donde el Herediano fijó el partido para este martes 30 de abril.

Este lunes por la mañana, en Teletica Radio, Santamaría explicó que los jugadores no se habían recuperado; sin embargo, otros presentaban los primeros síntomas de una infección causada por una bacteria al ingerir alimentos en el Centro de Alto Rendimiento de Alajuelense.

“Tenemos de todo. Desde los que iniciaron con cuadros infecciosos el jueves por la noche o el viernes, hasta otros que se contagiaron a partir del sábado, cuando retomaron la actividad. Hay jugadores que llegan al entrenamiento, pero empezaron a tener síntomas desde el domingo. Esperamos que puedan estar mejor, aunque no en plenas condiciones”, declaró Santamaría.

Sin embargo, el presidente del Herediano, Jafet Soto, aseguró no estar dispuesto a cambiar nuevamente la programación debido a que habían planificado la semana.

“No es una cuestión de no querer ayudar o aportar. Es cuestión de que se hizo una planificación donde Unafut nos dio a nosotros, de acuerdo con el acta, la posibilidad de programar el partido cuando nosotros queríamos, entre martes, miércoles o jueves, y decidimos programarlo para el martes porque nosotros viajamos el viernes a Pérez Zeledón para nuestro partido del sábado”, recalcó Soto en Canal 7.

Jafet también se refirió a que varios jugadores de Alajuelense, en sus redes sociales, subieron fotografías de actividades en la Expomóvil, organizando fiestas de cumpleaños y cortándose el cabello, luego de la suspensión del partido por los problemas estomacales del plantel.

“Tiene que haber un respeto para la afición indudablemente. Los equipos viven de los patrocinadores y la afición que merece respeto y se debe tomar en cuenta. Porque esa falta de seriedad no le conviene al fútbol nacional”, manifestó Soto.

Precisamente, ante la consulta al gerente rojinegro en Teletica Radio sobre las actividades de sus jugadores el fin de semana y las fotografías que subieron a sus redes sociales, este contestó de forma sorpresiva.

“No tengo redes sociales. No me importan las actividades que los chicos (jugadores) realicen fuera de la institución, hasta cierto punto. Lo que me interesa en estos momentos es su salud. Bajo nuestra potestad, presentamos los expedientes y los reportes médicos de los jugadores, quienes están con pérdidas de peso, deshidratación y diferentes síntomas, como consecuencia de haber padecido una infección por bacteria, y esa es la realidad”, añadió Santamaría.