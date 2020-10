“Nos dijeron que no podemos reprogramar porque no hay fechas; el problema es que no podemos tener fechas para reprogramar no por culpa nuestra o del artista, sino porque nuestro Gobierno tampoco nos da las fechas. ¿Entonces, qué es primero el huevo o la gallina? Como no puedo poner una fecha porque el Gobierno no me la da, me cancelan el evento porque no puedo reprogramar sin fecha. Lo que pedimos es que queden congelados los espectáculos, suspendidos como han estado hasta ahora mientras se aclaran los nublados del día”, agregó.