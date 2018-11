Como ella, Marco Calvo, de 24, también arrastra desde su infancia un gran sentimiento por la cocina. “Siempre me fascinó porque mi papá es parrillero y lo vi cocinar tantas veces que me entró la pasión a mí. Salí del colegio sin decidirme qué estudiar, no encontraba mi fuerte, pero recuerdo que cuando me metía a la cocina a hacer algo, la gente que degustaba lo que cocinaba me daba buenos comentarios y así se me fueron despertando esas ganas de profesionalizar lo que ya era una gran pasión”, resumió Calvo.