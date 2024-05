Hernán Medford salió en defensa de técnicos ticos luego del juego Sporting vs. Alajuelense

Hernán Medford asegura que no va a culpar a nadie porque el triunfo se le escapó de las manos a Sporting, ni por esa falta de penal de Wálter Cortés en el cierre del juego, cuando el balón le pegó en la mano, sino que más bien felicita a sus jugadores, porque su equipo hizo un partido muy bueno contra Liga Deportiva Alajuelense.

“Yo quedo muy contento, Sporting jugó de tú a tú contra Alajuelense y no es de méritos, hay que buscar las cosas, pero jugamos un muy buen partido. Sporting estaba en muchos problemas y ahora compite y está con posibilidades de clasificar. Está metido en la pelea desde que uno llegó acá; eso me tiene muy tranquilo”, expresó Hernán Medford.

Dijo que está al frente de un equipo con capacidad, que eso le agrada muchísimo y que las cosas las han hecho bien hasta ahora.

“Clasificar es difícil, pero no imposible”, citó. No desafía al destino, pero asegura que las estadísticas mandan. Y los números de los albinegros con él son muy buenos.

Hernán Medford cree que la mentalidad cambió. Además, alzó la voz porque considera que al entrenador tico siempre lo defenderá, porque muchas veces se les falta el respeto a los nacionales.

“Saquen Internet y hagamos la tarea, veamos quiénes han sido los campeones nacionales en los últimos 25 años. 95 o 96% serán entrenadores ticos y los voy a defender a muerte porque soy parte de eso. Hemos logrado muchas cosas”, afirmó.

Dijo que muchos entrenadores extranjeros han dejado huella, pero que debe defender al tico.

“En la prensa por cualquier cosita le dan con todo y al entrenador de afuera no. Estamos bien preparados, actualizados y a veces algunos salen con una paja de que vienen con otra metodología. Nosotros tenemos nuestra metodología, estudiamos y todo. A veces es falta de respeto de algunos de ustedes (periodistas) a los técnicos de Costa Rica”, insistió.

Agregó que es que como si él dijera que los periodistas de ESPN y de Fox son mejores que los nacionales.

“Me darán con todo y me dirían que respete a los periodistas nacionales, entonces también pido respeto para los entrenadores ticos, que son buenos y han logrado muchas cosas y eso no quita que han venido extranjeros a hacer cosas buenas, pero ustedes no nos dan los méritos”.

Recordó que él fue entrenador en otros países y allá lo exigían a muerte y era el primero en recibir críticas.

“Hay que valorar a los entrenadores de Costa Rica. Sí nos actualizamos, sí nos preparamos”.

Sobre el reencuentro con Alexandre Guimaraes dijo que hay una gran relación con el ‘Flaco’ y que lo respeta.

“Somos tan amigos que empatamos y ninguno sale enojado”, puntualizó Hernán Medford.