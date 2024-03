‘House of the Dragon’: vea los dos tráileres de la segunda temporada

La plataforma de streaming HBO lanzó recientemente dos tráileres oficiales de la segunda temporada de la precuela House of the Dragon . Los videos fueron compartidos inicialmente a través del perfil de la plataforma en la red social X.

La serie de fantasía se basa en el libro Fire & Blood de George R.R. Martin y sirve de precuela a los eventos de Game of Thrones, la exitosa adaptación televisiva de su principal saga de novelas. House of the Dragon cuenta la historia de la casa Targaryen, cuyo devenir resulta en los eventos de la primera serie, una de las más exitosas de la televisión reciente.

Primer tráiler oficial de 'House of the Dragon'

Segundo tráiler oficial de 'House of the Dragon'

En un comunicado emitido este jueves, la compañía de streaming anunció que la nueva temporada de la serie se estrenará el próximo domingo 16 de junio en Max, anteriormente conocida como HBO Max. La segunda temporada constará de ocho episodios, y cada domingo se estrenará uno nuevo.

House of the Dragon se sitúa unos 200 años antes de los eventos narrados en la serie principal Game of Thrones, cuenta la historia de la Casa Targaryen.

Para esta nueva temporada, se sumaron al elenco los actores: Clinton Liberty (Addam of Hull), Jamie Kenna (Ser Alfred Broome), Kieran Bew (Hugh), Tom Bennett (Ulf), Tom Taylor (Lord Cregan Stark), Vincent Regan (Ser Rickard Thorne), Abubakar Salim (Alyn of Hull), Gayle Rankin (Alys Rivers), Freddie Fox (Ser Gwayne Hightower) y Simon Russell Beale (Ser Simon Strong).

La inclusión de dos tráileres se originó a raíz de la rivalidad entre el Consejo Verde y el Consejo Negro, que en la trama están al borde de una sangrienta guerra civil.

“Con cada lado creyendo que le corresponde el Trono de Hierro, los tráileres Verde y Negro reflejan estas dos perspectivas en mitades separadas, aunque complementarias, de la misma historia. Ahora puedes ‘Decidir tu bando’ dentro de la Casa Targaryen mientras el reino se fractura en esta segunda temporada”, explica el comunicado.

