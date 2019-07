“Sin duda, la perspectiva maximizada de la realidad es lo que hace tan conocido a Botero. Esto es un recurso plástico, que se puede apreciar de maneras diversas en el cine, literatura y otras artes. Es la exageración; es el relieve que se le da a una escena para comunicar. En la pintura, él quiere resaltar valores táctiles de las cosas, quiere provocar la mirada de quien ve. Su pasión es provocar el deseo de explorar lo que estás viendo y hacerlo jugoso y provocativo. La fotografía llega a ocupar el lugar el papel que tenía la pintura para ilustrar, por tanto, la pintura necesitaba ser convincente, contundente y de impacto. Con la visión maximizada, Botero logra exaltar la monumentalidad, con personajes más grandes para construir la escena. En un solo cuadro no es fácil resaltar los objetos. De ahí deriva la sensualidad de Botero, que nada tiene que ver con la gordura. Todos los objetos, no solo los humanos, tienen proporciones alteradas. Recuerda mucho la lección que nos dejó Magritte: ‘esto no es una pipa’. Pues estos son cuadros, y los cuadros no comen y no engordan”.