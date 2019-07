–Aún nos cuestiona mucho qué es lo ha hecho tan popular porque realmente fue un artista que, desde sus comienzos en los años 50 y principalmente en los 60, iba a contracorriente de las tendencias de las vanguardias internacionales. Tuvo una figuración en Colombia muy importante. La crítica Marta Traba lo acogió entre sus artistas favoritos y que se proyectaban en una escena del arte moderno no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica. Vivió en Europa y pasó momentos muy difíciles; muchas veces aguantando frío y sin tener carbón para la calefacción en los inviernos; luego, vivió en Estados Unidos, en circunstancias muy difíciles. En aquel tiempo lo que había era la abstracción y el arte pop norteamericano y lo que él pintaba era una estética muy, muy particular, centrada en la mirada a la historia del arte del Renacimiento y también pensando en situaciones de la identidad de América Latina; eso en Estados Unidos no era muy atractivo.