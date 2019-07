“Siempre me ha gustado la escultura. Tengo una persona muy querida que me motivó a continuar, el maestro don José Sancho vio mis bocetos en una ocasión y me motivó a seguir con este oficio. Dejé a un lado mis otras labores. Él me ha apoyado en mi trabajo escultórico. Ello me hizo dedicarme a esto, aparte de que me apasiona”, contó la escultora.