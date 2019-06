Es muy probable que no lo sepa y no se preocupe, que para eso el MADC le cuenta su historia en la nueva exposición que inauguró este jueves 13 de junio, como parte de la celebración de su vigésimo quinto aniversario y como cierre del paso de Fiorella Resenterra en la dirección de esta entidad. Para esto, y como es de esperar en un museo de este tipo, la exhibición (A+D) *25=Ag / Historiografía MADC revisa su colección para destacar algunas de sus obras icónicas, reflexionar sobre la manera en que han construido su memoria, proponer diálogos entre el pasado y el presente y recorrer su accionar.

¿Teme pasar debajo? Sí, no es el único. Este trabajo de Iraheta es estremecedor por todas las razones. Es una visión acerca de la violencia que se vive día a día en El Salvador. Y todo es adrede: son 260 cubiertos (cuchillos de punta redonda) resultado de esta multiplicación que hizo el artista en aquel entonces: 13 asesinatos diarios y 20 los años que habían pasado desde las firmas de los tratados de paz. “En esta pieza utilizo un elemento doméstico para decir que la violencia está a la orden del día. Cuando las personas salen a la calle, hay un sentimiento de inseguridad que pesa psicológicamente”, explicó el salvadoreño en el 2013. La representación centroamericana en la colección del MADC refleja muchas de las preocupaciones y preguntas que los artistas se han hecho a partir de la situación del istmo.

No es un objeto funcional, pero sí dice mucho sobre esta sociedad y sus espinosas lecturas. Es poesía visual y de la dolorosa; ofrece un enorme abanico de lecturas. Cuando se usó en el 2009, el catálogo de la exposición MADC 94/09: Diálogos y correspondencias decía: “ Esta obra de apariencia simple abre ricas posibilidades interpretativas, que avanzan desde el comentario cínico sobre los estereotipos femeninos, hasta una figura metafórica del dolor autoinfligido”.

El artista, editor, promotor e intelectual Raúl Quintanilla Armijo es una voz muy crítica de su país y de toda Centroamérica, una de esas voces que hay que oír con atención. Este trabajo no solo es representativo de la colección del MADC, sino del quehacer de Quintanilla, de su forma de trabajo y de su manera de dar un mensaje por medio de elementos ensamblados; en este caso, apunta hacia cómo se han construido nuestro países, explica Soto Morúa. “(...) forma parte del proyecto NicaraWHAT, iniciado por Quintanilla en la década de los 80 como un intento de reconstruir la imagen de Nicaragua, país que desde la perspectiva del artista, no termina de reconocerse plenamente”, escribió Rosina Cazali en el texto de El día que nos hicimos contemporáneos ( 2014). La obra está ubicada estratégicamente en la exposición para posibilitar un diálogo entre artistas centroamericanos.