Fernando Botero y Pablo Escobar: Cómo y por qué el artista pintó dos veces al líder narco

La muerte del pintor colombiano Fernando Botero, acaecida este viernes 15 de setiembre, ha provocado que muchos revisiten sus pinturas y sus esculturas. Botero se inspiró en la historia, belleza y traumas de su natal Colombia, por eso es que, en medio de las memorias acerca de su trabajo, destacan dos pinturas sobre la muerte del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria.

Las dos pinturas de Escobar muestran instantes diferentes de su caída. Ambas recrean cómo el capo de la droga fue abatido a balazos sobre el techo de una casa en Medellín, el 2 de diciembre de 1993.

Las pinturas fueron creadas por Botero en diferentes años: La muerte de Pablo Escobar la pintó en 1999 y Pablo Escobar muerto, en el 2006. Ambas están en exposición en el Museo de Antioquia, en Medellín (Colombia).

Ninguna es una exaltación: ambas son una denuncia y pretenden que nadie olvide la historia del líder narco. El artista detestaba a Escobar y lo dijo públicamente; incluso, repudió y estuvo en desacuerdo en que sus pinturas fueran parte de la colección de arte del capo de la droga.

Fernando Botero recreó en su obra la muerte del narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Esta fue la primera pintura que hizo al respecto en 1999. (Captura)

LEA MÁS: Fallece Fernando Botero, gran artista colombiano que convirtió las figuras voluptuosas en su sello

¿Por qué el artista pintó este punto de inflexión en la historia colombiana? De acuerdo con un artículo de la BBC en español, Botero también reflejaba la realidad violenta de su país en su trabajo con el fin de que combatiera el olvido.

El artista no temió levantar la voz, pero tuvo cuidado. Según recordó Infobae en enero, Botero expresó: “Le pedí al director del periódico El Tiempo que escribiera una editorial e informara que yo sentía repugnancia por el hecho de que Escobar tuviera una de mis obras. Mi amigo periodista me pidió entonces que después de escribir, me fuera del país por seguridad, y así lo hice, empaqué y me fui para Europa”.

La BBC recordó una entrevista que mantuvo en el 2018 con Juan Carlos Botero, hijo del artista y especialista en su obra, quien explicó que su padre era imposible darle la espalda a las atrocidades que ocurrían.

“Mi papá no los hizo para cambiar la realidad, pero sí para mantener estos episodios y que nunca se lleguen a olvidar. La intención era relatar la brutal realidad colombiana”, afirmó el hijo de Botero en aquella ocasión.

Los Escobar de Botero

Fernando Botero pintó a Pablo Escobar en una dimensión más grande que el resto de la obra para reflejar el impacto que tuvo en Colombia. Foto: Museo de Antioquia. (Captura)

Estas pinturas de Botero no solo son de diferentes fecha, sino que corresponder a dos series distintas. La primera evidencia cómo Escobar, de camisa blanca, recibe varios disparos forma parte de un serie de obras acerca de la violencia en Colombia: además de la muerte de Escobar, el artista posó su mirada en conflictos armados, masacres y atentados.

El segundo cuadro, en el que el capo agigantado yace muerto sobre el techo, es parte de otro conjunto en que refleja diferentes episodios violentos en Colombia y el mundo.

“Esas dos colecciones tienen una gran carga de denuncia y en ellos aparecen los de Pablo Escobar”, le detalló Juan Carlos Botero a la BBC.

El artista Fernando Botero falleció este viernes 15 de setiembre a los 91 años. En los últimos días estuvo enfermo de neumonía. (GABRIEL BOUYS/AFP)

Una característica especial que tienen estas pinturas es que además de retratar a Escobar con el estilo voluptuoso que fue la firma de Botero, el personaje es más grande de lo normal.

Según Juan Carlos, su padre quiso con este detalle reflejar la magnitud de la tragedia que el narco significó para Colombia.