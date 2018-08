–O sea, no me preocupa. Me ocupa eventualmente para proyectar otras estrategias. Esto no pasa por ser ópera, todo el sector está viéndose afectado por una baja asistencia por parte de frialdad del público. Hay una situación económica difícil en el país y se notó con el concierto de Joshua Bell, con Chicago (obra de Luciérnaga Producciones que presentó su segunda temporada este año en el Melico Salazar) y conciertos de la Sinfónica Nacional. El hecho de poner un espectáculo de altísimo nivel no implica llenazo.