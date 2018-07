–Pues viera que para mí eso no cambia nada. Hago esto porque me gusta, porque es mi pasión, porque es lo que sé, es lo que me tiene feliz… Nací para hacer esto, entonces no me afecta. Mi disposición siempre es la misma: hacer todo con la mayor entrega y con toda la pasión. Yo siempre digo que voy a ir a jugar cuando salga al escenario porque esto para mí es una bendición, independientemente de si hay cinco personas o el teatro está lleno. No cambia nada.