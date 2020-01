La más punzante opinión sobre Los Ángeles de Charlie 2019 provino de Manohla Dargis quien llamó “basura abominable” a la cinta en la crítica que hizo de ella para The New York Times. “Otra basura abominable (...) Nos recuerda que para dar frescura a la casa no vale solo con cambiar los muebles de sitio. Hay que quemarla entera”, escribió.