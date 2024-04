Air Supply en Costa Rica: Todo lo que debe de saber si va al concierto

Todo está listo para el cuarto concierto en Costa Rica del mítico dúo australiano Air Supply. La cita está pactada para la noche de este sábado 27 de abril, cuando los artistas interpretarán sus grandes éxitos en el Anfiteatro Coca-Cola, Parque Viva.

Arceyut Producciones informó de que los artistas llegarán a nuestro país este viernes 26 de abril a la 1:13 p. m. Aterrizarán en el aeropuerto Juan Santamaría acompañados por 12 personas de su staff. El grupo estará hospedado en un hotel en Escazú hasta el domingo por la mañana después del concierto, agregó la producción en un comunicado de prensa.

Graham Russell y Russell Hitchcock tocarán una vez más en Costa Rica, las cuales iniciaron desde finales de los años 80. De hecho, Air Supply fue una de las primeras bandas anglosajonas en elegir esta tierra como destino para sus espectáculos, según se detalló La Nación en el año 2006, cuando el dúo vino a tocar en el marco del relanzamiento de Radio Uno. Esa fue su tercera presentación aquí. Su primer recital en el país, a finales de los 80, se realizó en el Estadio Municipal de Tibás.

Air Supply se hizo un nombre por éxitos como 'Lost in Love', 'Every Woman in the World' y 'Making Love Out Of Nothing At All'. Foto: Archivo.

Detalles del concierto de Air Supply en Costa Rica

La Orquesta Filarmónica será el invitado especial de este show en el cual no faltarán temas como Lost in Love, Every Woman in the World y Making Love Out Of Nothing At All, entre otros.

Aún quedan entradas disponibles a la venta en el sitio www.publitickets.com. Los precios de los boletos van desde los $82 hasta los $152.

Las puertas de Parque Viva abrirán al público a las 5 p. m. Los fans podrán disfrutar de la música de La Orquesta Filarmónica a partir de las 6:30 p. m. y a las 7:55 p. m. estará en el escenario Air Supply.

Parque Viva cuenta con servicio de parqueo a ¢6.000 (carros) y ¢3.000 (motocicletas). Se puede pagar con tarjeta, en efectivo o dispositivos Compass.

Si viaja a Parque Viva en vehículo propio o transporte privado, puede llegar por la ruta 27, ruta Próspero Fernández, por Alajuela o Belén. Solo es necesario que escoja alguna de las opciones en la aplicación Waze. Le recomendamos que ingrese las palabras clave “Parque Viva” en la búsqueda de la aplicación, y elija la opción que mejor se ajuste a sus preferencias, ya que puede encontrar las direcciones a los Accesos 1, 2, 3 y 4.

Graham Russell y Russell Hitchcock se juntaron como Air Supply, en la ciudad de Melbourne, en 1975. (Instagram)

En caso de que vaya en transporte público (bus), hay dos opciones. La primera es la línea Tuasa que va hacia Alajuela. Estos buses se toman en la terminal ubicada al costado norte del parque La Merced, en San José; hay que bajarse en la última parada y tomar el autobús que va hacia Rincón Herrera, que llega a la parada de Parque Viva.

Además, la empresa Transporte Zúñiga viaja hacia La Guácima; la parada de los buses es detrás de la iglesia de La Merced y cada hora sale un autobús.