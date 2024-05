Jugador de Alajuelense cree saber lo que pasó en aquella gran final perdida con Albert Rudé

Cuando Albert Rudé ganó la Copa de Polonia días atrás con el Wisla Cracovia en tiempos extra, clasificó a su equipo a la Europa League y trascendió que está en plena lucha por el ascenso, la réplica en Costa Rica no se hizo esperar. A su vez revivió un recuerdo ingrato para Liga Deportiva Alajuelense por aquella gran final perdida en la que Cartaginés puso fin a más de 80 años de sequía.

La actualidad del extécnico de Alajuelense y lo que está haciendo en un club de renombre en el fútbol de Europa desencadenó algunos cuestionamientos que se hacen muchos liguistas, sin encontrar respuestas exactas.

¿Por qué Albert Rudé sí ganó una final en Polonia dirigiendo un equipo de segunda contra uno de primera (Pogon Szczecin)? ¿Por qué el español no alcanzó el título en Costa Rica con Alajuelense? ¿Por qué perdió esa gran final contra Cartaginés? ¿Será que no era problema de técnico?

Esas y otras preguntas se las formula el liguismo a partir de esas novedades en el presente del entrenador catalán que el 30 de setiembre de 2021 fue nombrado como el sucesor de Luis Marín, y que rompió su vínculo con el León el 11 de julio de 2022.

LEA MÁS: Leonardo Menjívar envía señales a Alajuelense desde El Salvador

Su salida se dio por mutuo acuerdo, porque la relación ya estaba desgastada con la afición. Eso lo detectó en aquel instante cuando en medio de la frustración, un fanático intentó hasta agredirlo mientras se dirigía al camerino. Eso le hacía ver que si seguía, no iba a tener paz, quizás, la que en realidad nunca tuvo.

La Liga fue el primer equipo donde él se desempeñó como técnico principal. Eso implicó que en Costa Rica se le señalara como un aprendiz y que llegó al cargo tan solo por ser amigo del entonces director deportivo, Agustín Lleida.

Carlos Mora fue parte de ese equipo de Liga Deportiva Alajuelense a cargo de Albert Rudé y al recibir una consulta sobre este tema, dijo: “Aprovecho para felicitarlo, cuando estuvo acá hizo un gran trabajo, llegamos a instancias finales y estuvimos en la gran final con él”.

El extremo de Alajuelense mencionó que los rojinegros perdieron esa vez por circunstancias del partido, no por el técnico, un hombre muy estudioso y con un doctorado en fútbol.

“Creo que no tuvimos esa fortuna y se basó en eso. Hicimos todo lo que pudimos, trabajamos bien, en el partido se nos fue casi en los minutos finales, porque lo teníamos ahí. Son cosas del fútbol”, expresó Carlos Mora.

Al pensarlo un poco más, el jugador rojinegro añadió: “Hay que aceptar que en ese momento no se nos dio, pero el profe Albert hizo un gran trabajo, quedamos líderes en ese torneo. Felicitarlo porque ha hecho un gran trabajo ahora que está allá y creo que no es lo que nos falta, sino es esa fortuna que no se nos ha estado dando, tal vez”.

Las realidades distintas de Albert Rudé y Alajuelense

Con caminos separados desde hace casi dos años, Albert Rudé disfrutó la obtención de su primer título en el banquillo. Se dio después de dos finales perdidas, en el fútbol tico con Alajuelense, y en España por el ascenso a la segunda división con el Castellón. Para él, la tercera fue la vencida, en la Copa de Polonia con Wisla Cracovia. Y ahora va en busca de más objetivos por cumplir con su club.

El connotado club polaco donde militaron los costarricenses Júnior Díaz y Felicio Brown, firmó a Albert Rudé por seis meses, hasta el 30 de junio de 2024, pero en el documento se incluyó una opción de prórroga.

Mientras tanto, en territorio nacional, Alajuelense se marcha a Guápiles donde este miércoles 8 de mayo visitará a Santos a las 7 p. m., con la firme intención de asegurar sí o sí la clasificación a las semifinales del Torneo de Clausura 2024, tal y como lo aseguró el técnico Alexandre Guimaraes.

“Se ha visto que en los últimos minutos de los partidos somos fuertes, se ha trabajado y ha sido un trabajo fuerte de cada uno, que se ha esforzado para lograr eso. Y es muy importante, con el tiempo va a dar más frutos, pero lo bueno es que está en la iniciativa de cada uno para lograr eso”, subrayó Carlos Mora.

Alajuelense registra 35 puntos en 20 partidos. Después de su compromiso contra los santistas, culminará una seguidilla de tres partidos a domicilio en canchas sintéticas y regresará al Estadio Alejandro Morera Soto.

La Liga recibirá el domingo 12 de mayo a las 3 p. m. a Guanacasteca, en la última fecha de la fase regular del torneo. Las entradas pueden adquirirse en boleterialaliga.com, con precios que van desde los ¢3.000 en popular norte.

Un vistazo a la tabla de posiciones

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.