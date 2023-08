Air Supply dará concierto en Costa Rica en abril del 2024

Los australianos de Air Supply presentarán todos sus éxitos en Costa Rica. Arceyut Producciones, empresa encargada del concierto, informó sobre la visita de los veteranos del pop.

El show se realizará el sábado 27 de abril, del 2024, en Parque Viva, en la Guácima de Alajuela.

Russell Hitchcock y Graham Russell son los miembros permanentes de Air Supply, dúo australiano que nació en 1975. Foto: Instagram

Graham Russell y Russell Hitchcock tocarán una vez más en Costa Rica, luego de iniciar sus visitas al país desde finales de los años 80. De hecho, Air Supply fue una de las primeras bandas anglosajonas en elegir esta tierra como destino para sus espectáculos, según se detalló La Nación en el año 2006, cuando el dúo vino a tocar en el marco del relanzamiento de Rado Uno. Ese fue su tercer show aquí.

Su primera presentación en el país, a finales de los 80, se realizó en el Estadio Municipal de Tibás.

Su historia

Air Supply nació en Australia en 1975, poco después de que Graham Russell y Russell Hitchcock se conocieran. Como ellos mismos dicen, después de ese encuentro, “todo es historia”:

La banda es conocida por distintas generaciones por temas como Lost in Love, Every Woman in the World y All Out of Love y Making Love Out Of Nothing At All.

Graham Russell, de 73 años, compartió un video en la cuenta de Instagram del grupo, en el que recordó que ha sido “un sueño hecho realidad” subir al escenario y continuar entreteniendo a su público.

La productora anunciará más adelante información sobre venta y precios de las entradas.