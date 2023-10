Israel-Palestina: Las series, documentales y películas que abordan el conflicto

Desde que el grupo militar palestino Hamás desplegó una serie de ataques en la Franja de Gaza, el pasado sábado 7 de octubre, las tensiones han crecido en la región y alrededor del mundo.

El conflicto histórico entre Israel y Palestina ha sido una constante en la política internacional desde el siglo pasado, cobrando miles de vidas y heridos. Por ejemplo, en el ataque de este año ya se han registrado más de 7.500 personas heridas y al menos 1.900 fallecidos, además de la toma de rehenes y destrucciones masivas en ambos territorios.

Para conocer más sobre la creciente tensión de este conflicto armado en la región, y en general del fenómeno del terrorismo, le presentamos algunos de los documentales, series y películas que usted puede ver en las plataformas de streaming de Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video.

‘Nacido en Gaza’, ‘Fauda’ y ‘El Espía’ son algunos de los audiovisuales que se pueden ver en Netflix para comprender el conflicto entre Israel y Palestina. ((De izq a der) Netflix, Rotten Tomatoes y Netflix)

Nacido en Gaza

Nacido en Gaza, un documental filmado durante el ataque israelí contra Gaza entre julio y agosto del 2014, analiza la vida de 10 niños palestinos y su transformación por la violencia en la región.

Con una duración de 1 hora y 9 minutos, este filme está disponible en Netflix. Los jóvenes protagonistas comparten sus experiencias entre las bombas y el horror de la guerra, mientras intentan darle toques de normalidad a sus vidas.

Este audiovisual fue nominado a Mejor Documental en los Premios Goya del 2014. En la misma categoría, recibió una nominación en los Premios Platino del 2015 y obtuvo el primer puesto en los Premios Forqué.

Nacido En Gaza - Tráiler

Fauda

La serie israelí Fauda cuenta cómo unos agentes militares operan en el territorio palestino. La trama sigue a un veterano de Israel, quien regresa a la guerra para encontrar a un luchador palestino que creía muerto, desencadenando una serie de eventos caóticos.

Los protagonistas de esta serie son Lior Raz, Itzik Cohen y Hisham Suliman. Fauda tiene sus cuatro temporadas de acción, cada una de 10 episodios, disponibles en Netflix.

Fauda - Tráiler

El Espía

La miniserie de suspenso El Espía se sitúa en Israel durante la década de 1960. Basada en hechos reales, el espía Eli Cohen (interpretado por Sacha Baron Cohen) se convierte en un agente secreto del Mossad para espiar a Siria.

A lo largo de seis episodios, cada uno de aproximadamente 50 minutos, se muestra la larga y complicada misión del espía que logró infiltrarse en Siria para convertirse en un personaje clave del conflicto entre ambos países.

El Espía - Tráiler

The Angel: La historia de Ashraf Marwan

La película de The Angel: La historia de Ashraf Marwan, está basada en el libro con un título parecido: The Angel: The Egyptian Spy Who Saved Israel.

El agente egipcio Ashraf Marwan, quien también era el yerno del presidente Gamal Abdel Nasser, hace contacto con Israel y se hunde en un peligroso juego de espionaje.

Esta cinta del 2018 cuenta la historia real de una de las figuras más preciadas de la inteligencia israelí del siglo XX.

A 200 metros

A 200 metros es una película de 1 hora y 36 minutos protagonizada por Ali Suliman, Anna Unterberger y Motaz Malhees.

El filme narra la historia de un palestino que queda apartado de su familia por un muro y un tecnicismo. Por ello, emprende una lucha para reunirse con su hijo herido.

Mo

La serie Mo tiene un argumento completamente distinto a los que se presentan en este listado, ya que su género es de comedia y se sitúa en Texas, Estados Unidos, y no en algún país del Oriente. Sin embargo, por contexto, el tema de la situación palestina sale a flote.

El comediante Mo Amer es el protagonista, escritor y productor de esta serie. Los episodios sitúan a un joven entre dos culturas, tres idiomas y una solicitud de asilo pendiente, todo mientras intenta mantener unida a su familia palestina en un país extranjero.

Valley of Tears (Sh’at Neila)

En HBO Max, Valley of Tears es una serie de solo 10 episodios que se ubica en la guerra árabe-israelí, de 1973. Inspirada en eventos reales, se enfoca en el heroísmo y el sacrificio a través de historias completamente distintas.

La trama cuenta el viaje de un periodista que busca a su hijo en medio del conflicto, así como la travesía de un comandante y analista de inteligencia forzados a dejar la base militar del límite con Siria. También son protagonistas un grupo de tres amigos que enfrentan sus propios conflictos en un tanque de guerra y una oficial que permanece en la línea de defensa a pesar de tener órdenes de evacuación.

Con una mirada de tensión, ansiedad y trauma que deja la guerra, Valley of Tears ofrece un acercamiento a uno de los hitos más importantes en la historia del conflicto armado entre Israel y Palestina.

Palestina: Una tierra en conflicto

Finalizando con los audiovisuales de Prime Video, Palestina: Una tierra en conflicto es una película de drama y suspenso sobre Chaim, un soldado israelí herido y sin memoria, que es confundido por un joven palestino.

Este filme es del 2017 y dura 1 hora con 16 minutos. Su propósito, a la vez, es darle un enfoque más humanitario a la guerra entre Israel y Palestina.

La verdad: Perdida en el mar

El documental La verdad: Perdida en el mar, sigue a un convoy de barcos del 2010 que transportaban ayuda humanitaria. Basado en hechos y testimonios reales, es la historia de cómo este grupo intentó romper el bloqueo israelí para ingresar a Gaza.

Una vez que el Estado de Israel rechazó la solicitud de desistir en el conflicto armado, procedió a abordar los barcos y asesinar a diez activistas. Uno de los sobrevivientes es quien cuenta el desenlace de los hechos en este documental de una hora.