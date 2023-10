Lo que se sabe sobre los supuestos 40 bebés decapitados por Hamás en Israel

La noticia de que el grupo islamista Hamás decapitó a 40 bebés en Israel, en el kibutz de Kfar Aza, a cinco kilómetros de la Franja de Gaza, circuló como la espuma en redes sociales y fue replicada por varios medios de comunicación, políticos y celebridades de todo el mundo.

Sin embargo, esa información no ha sido confirmada por el gobierno de Israel y fue desmentida por Hamás. Aunque el gobierno de Benjamín Netanyahu sí ha mostrado fotos de niños asesinados por la milicia islamista palestina, mas no de los 40 infantes de Kfar Aza.

Los sitios de verificación de información falsa: factchequeado.com y maldita.es detallaron que la confusión surgió a raíz de la transmisión, en directo, de la reportera Nicole Zedeck, del canal de televisión israelí i24News.

Posteriormente, la periodista publicó en la red social X (antes Twitter) que militares de Israel le habían dicho que creían que “40 niños y bebés habían sido asesinados”.

No obstante, según consignó maldita.es, un vocero del Ejército israelí dijo a la agencia turca de noticias Anadolu: “No tenemos información que confirme de que Hamás haya decapitado bebés”.

Mientras que un personero, también del Ejercito de Israel, le aseguró al portal de noticias Sky News que: “No podemos confirmar ninguna cifra. Lo que ha pasado en Kfar Aza es una masacre en la que las mujeres, niños y niños pequeños han sido brutalmente atacados a la manera de Isis”.

La cadena de noticias CNN fue uno de los medios que de comunicación habló sobre el tema. El 11 de octubre publicó que había recibido información, desde la oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de que se habían encontrado bebés y niños pequeños decapitados, sin especificar cuántos. Sin embargo, la información fue desmentida horas más tarde.

Desmentido de la Casa Blanca

Ese mismo día, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó durante un encuentro con la comunidad judía en Washington, que estaba consternado y que nunca pensó que miraría “imágenes de terroristas decapitando niños”.

Pero la propia Casa Blanca lo desmintió después: “Ni el presidente ni funcionarios del Gobierno han visto las imágenes o han podido confirmar los reportes” de estos hechos “de manera independiente”, según le dijo un funcionario del gobierno estadounidense a The Washington Post.

Sin embargo, eso no significa que Hamás no haya matado a bebés. La tarde del pasado jueves, el gobierno israelí publicó tres fotografías de cadáveres de bebés supuestamente asesinados por el grupo islamista, pero la cantidad de cadáveres no era superior a 12.

Un corresponsal de CNN, quien estuvo en Kfar Azar, entrevistó a un jefe militar israelí quien le dijo que miembros de Hamás “asesinaron a niños frente a sus padres y luego los mataron a ellos”.

