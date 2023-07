‘Es literalmente imposible ser mujer’: El inspirador monólogo de América Ferrera en la película ‘Barbie’

El inspirador monólogo de la actriz América Ferrera en la película ‘Barbie’, que comienza con la frase: “Es literalmente imposible ser mujer”, enganchó a muchas fanáticas, quienes se sintieron plenamente identificadas.

En el monólogo, América Ferrera, de ascendencia hondureña, invita a todas las personas a reflexionar sobre la complejidad de la experiencia de ser mujer en la sociedad actual.

Desde el jueves 20 de julio, las salas de cine en todo el país se han llenado de tonos rosa para dar la bienvenida a los fanáticos que crecieron maravillados con el mundo de Barbie.

En una escena de la película, Ferrera, quien interpreta a Gloria en el mundo real, brinda consuelo a Barbie después de que esta descubre los obstáculos de ser mujer, fuera de su mundo de fantasía.

Ante la crisis de la muñeca, Gloria le ofrece apoyo y tranquilidad a través de unas palabras que describen las presiones sociales, los estereotipos y las desigualdades que afrontan las mujeres.

Desde el jueves 20 de julio, la cinta Barbie se encuentra disponible en las principales salas de cine del país. (JAM STA ROSA/AFP)

De acuerdo con el medio internacional Los Angeles Times este es el mensaje de Ferrera.

“Es literalmente imposible ser mujer. Eres tan hermosa y tan inteligente, y me mata que no creas que eres lo suficientemente buena. Como, siempre tenemos que ser extraordinarias, pero de alguna manera siempre lo estamos haciendo mal.

“Tienes que ser delgada, pero no demasiado delgada. Y nunca puedes decir que quieres ser delgada. Tienes que decir que quieres estar sana, pero también tienes que estar delgada. Tienes que tener dinero, pero no puedes pedir dinero porque eso es grosero. Tienes que ser una jefe, pero no puedes ser mala.

“Tienes que liderar, pero no puedes aplastar las ideas de otras personas. Se supone que te encanta ser madre, pero no hables de tus hijos todo el maldito tiempo. Tienes que ser una mujer de carrera, pero también estar siempre pendiente de otras personas.

“Tienes que responder por el mal comportamiento de los hombres, que es una locura, pero si lo señalas, te acusan de quejarte. Se supone que debes mantenerte bonita para los hombres, pero no tanto como para tentarlos demasiado o amenazar a otras mujeres porque se supone que eres parte de la hermandad. Pero siempre destaca y siempre sé agradecida. Pero nunca olvides que el sistema está amañado. Así que encuentra una manera de reconocer eso, pero también sé siempre agradecida.

“Nunca hay que envejecer, nunca ser grosera, nunca presumir, nunca ser egoísta, nunca caer, nunca fallar, nunca mostrar miedo, nunca salirse de la raya. ¡Es muy difícil! ¡Es demasiado contradictorio y nadie te da una medalla o dice gracias! Y resulta que, de hecho, no solo lo estás haciendo todo mal, sino que además todo es culpa tuya.

“Estoy tan cansada de verme a mí misma y a todas las demás mujeres enredándose en nudos para gustarle a la gente. Y si todo eso también es cierto para una muñeca que solo representa a mujeres, entonces ni siquiera lo sé”.