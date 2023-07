Amanda Moncada se sobrepuso a la covid-19 y celebró vestida como Barbie

Si Amanda Moncada fuera una Barbie, por supuesto que sería una muy elegante, llena de brillos, con un vestido color rosa y muy empoderada.

Así precisamente se mostró la empresaria y experta en modas en un video que publicó en Tik Tok. En medio de la locura que se vive por el estreno de la película sobre la popular muñeca, doña Amanda quiso participar y, aunque hace una semana estuvo enferma de covid-19, apenas se sintió mejor aprovechó para tranformarse en Barbie y grabar el video.

Amanda Moncada, a sus 76 años, decidió rendirle un homenaje a la Barbie vistiéndose de color rosa con uno de los vestidos de su tienda de ropa. (Cortesía)

En las imágenes, se ve a doña Amanda posando como la muñeca al ritmo de la popular canción Barbie Girl (de Aqua), que ha ganado muchas reproducciones en los últimos días gracias a que todos identifican al juguete de Mattel con el tema.

El outfit que escogió doña Amanda fue un vestido de color rosado claro y una llamativa corona en tonos dorados. “Nosotros en la tienda tenemos ropa de moda. No es que el rosado nos haya agarrado de sorpresa porque se puso en boga por la película, sino que está en tendencia desde hace rato”, explicó sobre el vestido que eligió para la grabación.

Doña Amanda contó que ella de pequeña no tuvo Barbies porque la muñeca se puso de moda cuando ya no era tan niña, pero que sí aprovechó para jugar mucho y llenarse de ilusión cuando se las regalaba a sus hijas. “Mis favoritas son todas las fantasiosas, las elegantes, las que tienen mucho brillo. Sin lugar a dudas sería la Barbie fashionista”, dijo entre risas la querida experta en modas.

Sin embargo, más allá de la pomposidad que puede representar la muñeca, doña Amanda rescate el mensaje de empoderamiento de la mujer que hay detrás del juego. Ella aún no ha ido a ver la película porque todavía se está recuperando de la covid-19; pero contó que sus hijas le hicieron comentarios muy positivos al respecto de la producción y que espera pronto ir al cine a disfrutar del filme.

“Quien piense que se trata de una película de muñecas, tal vez no ha entendido el mensaje. Opino que la Barbie está muy ligada a lo que es ser mujer, con temas que solo nuestro género va a entender, como pasar por los diferentes estados que tenemos. También tenemos que admitir que de vez en cuando nos gusta ser esa muñeca y tener fantasías, vivir en un cuento con ilusiones. Las ilusiones son parte de la supervivencia del ser humano. Sin ser perfectas, podemos llegar a donde queramos”, dijo.

La empresaria agregó que se siente muy feliz por este nuevo auge que tiene la Barbie y el mensaje que va ligado con ella de que las mujeres pueden hacer lo que quieran, cuando quieran, sin limitaciones. Algo que ella pone en práctica, incluso al vestirse como Barbie a sus 76 años.

“Todas tenemos derecho. No hay límites ni edades para soñar. Si me preguntan por qué me vestí de Barbie, fue porque quise, porque no me he muerto, porque tengo derecho a tener gustos, ambiciones y deseos. Qué bonito que la Barbie nos empodere a ser lo que nosotras queramos, sin esconder los sentimientos”, finalizó.