Globos de Oro 2024: ‘Barbie’ y ‘Oppenheimer’ pelearán por ser la mejor película del año, ¿a cuál le apuesta?

La carrera por conquistar un Globo de Oro está llegando a su recta final. Este domingo 7 de enero será la gala de premiación, en la que series, películas, actores y actrices podrían recibir uno de los afamados galardones.

La ceremonia se realizará en el Beverly Hilton Hotel, en Beverly Hills. La transmisión en Costa Rica se podrá ver a partir de las 7 p. m. por el canal de cable TNT, así como por medio de la plataforma HBO MAX. Este año, el comediante Jo Koy (Mansión Embrujada) será el anfitrión de la velada.

Además, estrellas como Gabriel Macht, Patrick J. Adams, Amanda Seyfried, Angela Bassett, George Lopez, Julia Garner, Justin Hartley, Michelle Yeoh, Will Ferrell, America Ferrera, Daniel Kaluuya, Florence Pugh, Hailee Steinfeld, Issa Rae, Shameik Moore, Simu Liu y Oprah Winfrey; tendrán a su cargo la presentación de varios premios.

La película 'Barbie' es una de las más nominadas en los Globos de Oro 2024, aunque su protagonista Margot Robbie no figuró en la lista para ningún premio.

Barbie, Oppenheimer y algunas omisiones

En las categorías de cine, Barbie es la película más nominada con nueve postulaciones, seguida inmediatamente por Oppenheimer, que destaca en ocho categorías. Las cintas Killers of the Flower Moon y Poor Things les siguen con siete nominaciones cada una.

Por su parte, con nueve postulaciones, la temporada final de Succession se impuso como la más nominada en las categorías de televisión, seguida por The Bear y Only Murders in the Building, con cinco nominaciones cada una.

Como suele suceder en toda premiación, este año el público extrañó que algunos títulos y artistas no figuraran en la lista de nominados. Tal es el caso de Margot Robie, protagonista de Barbie, quien no recibió ninguna postulación, aunque sí lo hicieron la directora Greta Gerwig y el actor Ryan Gosling (Ken).

Por su trabajo en la serie 'The Last of Us', Pedro Pascal y Bella Ramsey compiten en las categorías de mejor actor y mejor actriz en los Globos de Oro.

Otras omisiones son los filmes Napoleón (protagonizado por Joaquin Phoenix) y el remake de El color púrpura, que fueron laureados por la crítica pero que no aparecen en la categoría principal de mejores películas. En el campo de la televisión, por su parte, se extraña a Harrison Ford, quien había sido alabado por su trabajo en Shrinking, de Apple TV+.

Una curiosidad que siempre llama la atención de la audiencia, es cómo y dónde se ubicarán los famosos durante la ceremonia. El medio Infobae dio un adelanto de quiénes serán las estrellas que más destacarán frente a las cámaras por su ubicación privilegiada en el Beverly Hilton Hotel.

Por ejemplo, Greta Gerwig se sentará a la mesa junto a Margot Robbie y Ryan Gosling. En otro de los espacios se ubicarán Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Oprah Winfrey, Danielle Brooks y Fantasia Barrino.

Controversias y cambios de los Globos de Oro

La gala número 81 de los Globos de Oro espera ser una reivindicación, después de que en el 2021 una investigación de Los Angeles Times reveló que la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (que era la encargada de las votaciones) no tenía integrantes negros. Las críticas no se hicieron esperar, incluso hubo señalamientos de corrupción y prácticas antisemitas, recordó El Comercio de Perú.

Después del escándalo, en 2022 no hubo ceremonia presencial. En junio del 2023, las empresas Eldridge Industries y Dick Clark Productions adquirieron los Globos de Oro. La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood fue disuelta.

Barry Adelman, Ricky Kirshner, Glenn Weiss, Jo Koy y Helen Hoehne, presidente de los Globos de Oro, extendieron la alfombra roja que recibirá a los invitados de la gala.

El Comercio agregó que los más de 200 votantes voluntarios que tienen la responsabilidad de la elección no formaron parte de dicha asociación, además de que pertenecen a 75 países con la finalidad de darle más diversidad al grupo.

A ellos se les prohibió aceptar regalos y, en cambio, recibieron un salario por su trabajo, que es elegir a las mejores series, películas y artistas.

Lista de nominados en las principales categorías de los Globos de Oro

Mejor serie de drama

1923 (Paramount+)

(Paramount+) The Crown (Netflix)

(Netflix) The Diplomat (Netflix)

(Netflix) The Last of Us (HBO)

(HBO) The Morning Show (Apple TV+)

(Apple TV+) Succession (HBO)

Mejor actor- Serie de drama

Pedro Pascal — The Last of Us

Kieran Culkin — Succession

Jeremy Strong — Succession

Brian Cox — Succession

Gary Oldman — Slow Horses

Dominic West — The Crown

Mejor actriz- Serie de drama

Helen Mirren — 1923

Bella Ramsey — The Last of Us

Keri Russell — The Diplomat

Sarah Snook — Succession

Imelda Staunton — The Crown

Emma Stone — The Curse

Mejor serie musical o de comedia

The Bear (FX)

(FX) Ted Lasso (Apple TV+)

(Apple TV+) Abbott Elementary (ABC)

(ABC) Jury Duty (Amazon Freevee)

(Amazon Freevee) Only Murders in the Building (Hulu)

(Hulu) Barry (HBO)

Mejor actriz –De Serie de comedia o musical

Ayo Edebiri — The Bear

Natasha Lyonne — Poker Face

Quinta Brunson — Abbott Elementary

Rachel Brosnahan — The Marvelous Mrs. Maisel

Selena Gomez — Only Murders in the Building

Elle Fanning — The Great

Mejor película- Drama

Oppenheimer (Universal Pictures)

(Universal Pictures) Killers of the Flower Moon (Apple Original Films/Paramount Pictures)

(Apple Original Films/Paramount Pictures) Maestro (Netflix)

(Netflix) Past Lives (A24)

(A24) The Zone of Interest (A24)

(A24) Anatomy of a Fall (Neon)

Mejor película- Comedia o musical

Barbie (Warner Bros.)

(Warner Bros.) Poor Things (Searchlight Pictures)

(Searchlight Pictures) American Fiction (MGM)

(MGM) The Holdovers (Focus Features)

(Focus Features) May December (Netflix)

(Netflix) Air (Amazon MGM Studios)

Mejor director

Bradley Cooper — Maestro

Greta Gerwig — Barbie

Yorgos Lanthimos — Poor Things

Christopher Nolan — Oppenheimer

Martin Scorsese — Killers of the Flower Moon

Celine Song — Past Lives

Mejor actor- Película drama

Bradley Cooper — Maestro

Cillian Murphy — Oppenheimer

Leonardo DiCaprio — Killers of the Flower Moon

Colman Domingo — Rustin

Andrew Scott — All of Us Strangers

Barry Keoghan — Saltburn

Mejor actriz- Película drama

Lily Gladstone — Killers of the Flower Moon

Carey Mulligan – Maestro

Sandra Hüller – Anatomy of a Fall

Annette Bening — Nyad

Greta Lee — Past Lives

Cailee Spaeny — Priscilla

Mejor actriz de película de comedia o musical

Emma Stone — Poor Things

Margot Robbie — Barbie

Natalie Portman — May December

Fantasia Barrino — The Color Purple

Alma Pöysti — Fallen Leaves

Jennifer Lawrence — No Hard Feelings

Mejor actor de película de comedia o musical

Nicolas Cage — Dream Scenario

Timothée Chalamet — Wonka

Matt Damon — Air

Paul Giamatti — The Holdovers

Joaquin Phoenix — Beau Is Afraid

Jeffrey Wright — American Fiction

