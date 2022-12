Globos de Oro 2023: ninguna mujer fue nominada como mejor directora

Un año más aparece la misma polémica en torno a la temporada de premios. Los Globos de Oro anunciaron este 12 de diciembre a sus nominados y, una vez más, ninguna mujer apareció postulada como mejor directora.

La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés) anunció que los nominados en la categoría de mejor director son: James Cameron, por Avatar: The Way of Water; Daniel Kwan y Daniel Scheinert, por Everything Everywhere All at Once; Baz Luhrmann, por Elvis; Martin McDonagh, por The Banshees of Inisherin; y Steven Spielberg, por The Fabelmans.

A criterio del portal Variety, en esta categoría pudieron ser nominadas Sarah Polley por Women Talking, Gina Prince-Bythewood por The Woman King y Chinonye Chukwu por Till.

En la historia de los Globos de Oro, nueve mujeres han sido nominadas a mejor dirección y solo tres han sido ganadoras en 80 años de historia.

Las que se llevaron el Globo de Oro fueron Barbra Streisand por Yentl (1983), Chloé Zhao por Nomadland (2020) y Jane Campion por El poder del perro (2021).

En años anteriores, otras nominadas a dirección femenina fueron Jane Campion por The Piano (1993), Sofia Coppola por Lost in Translation (2003), Kathryn Bigelow por The Hurt Locker (2009) y Zero Dark Thirty (2012). Además destacaron Ava DuVernay por Selma (2014), Regina King por One Night in Miami (2020), Emerald Fennell por Promising Young Woman (2020) y Maggie Gyllenhaal por The Lost Daughter (2021).

Ante las posibles críticas por la ausencia de una mujer en el apartado de mejor directora, Helen Hoehne -presidenta de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood-, expresó en un comunicado que las películas y las series de televisión fueron “votados por una mayoría de mujeres y aquellas que se identifican a sí mismas como étnicamente diversas, que representan a 62 países de todo el mundo”.

La premiación de los Globos de Oro se realizarán el martes 10 de enero.