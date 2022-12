¡Vuelven los Globos de Oro! ‘Avatar 2′, ‘Pinocho’ y ‘Elvis’ destacan en las nominaciones

Boicoteada el año pasado por estudios y estrellas, la gala de los Globos de Oro intentará reconstruir su reputación como una de las principales premiaciones de Hollywood. De hecho, ha comenzado a hacerlo este lunes 12 de diciembre con el anuncio de los nominados de 2022.

Con la develación de los nuevos postulados, entre los que destacan las cintas Avatar 2, Pinocho y Elvis; y series como House of the Dragon, The Crown y Better Call Saul, la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés) -que organiza la premiación al cine y la televisión-, busca reformarse luego de hacerse públicas viejas y cuestionadas prácticas, como la falta de diversidad entre sus votantes, supuesta corrupción y falta de profesionalismo.

Tanto fue el escándalo de los Globos de Oro el año pasado, que la ceremonia de premiación se tuvo que celebrar a puerta cerrada, sin cámaras y sin la pomposidad de siempre.

'Avatar: The Way of Water' se estrenará este 15 de diciembre en salas mundiales. Foto: Disney

Sin embargo, la televisora NBC cree que es hora de traer la ceremonia de premiación de vuelta, la cual está prevista para el 10 de enero en Beverly Hills.

A continuación, la lista completa de las categorías y sus nominados:

Mejor película dramática

Top Gun: Maverick

The Fabelmans

Avatar: The Way of Water

Elvis

Tár

Mejor Actor en una Miniserie, Antología o TV Movie

Targon Egerton - Black Bird

Colin Firth - The Staircase

Andrew Garfield - Por mandato del cielo

Evan Peters - Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Sebastian Stan - Pam & Tommy

Mejor Actor de Reparto en una Miniserie o TV Movie

F. Murray Abraham - The White Lotus

Domhnall Gleeson - The Patient

Paul Walter Hauser - Black Bird

Richard Jenkins - Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Seth Rogen - Pam & Tommy

Mejor Serie Musical o Comedia

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Solo Asesinatos en el Edificio

Miércoles

Mejor Actor de Serie Musical o Comedia

Donald Glover - Atlanta

Bill Hader - Barry

Steve Martin - Solo Asesinatos en el Edificio

Martin Short - Solo Asesinatos en el Edificio

Jeremy Allen White - The Bear

Mejor Actriz de Serie de Drama

Emma D’Arcy - La casa del dragón

Laura Linney - Ozark

Imelda Staunton - The Crown

Hilary Swank - Alaska Daily

Zendaya - Euphoria

Mejor Actor de Reparto de Película

Bendran Gleeson - The Banshees of Inisherin

Barry Keoghan - The Banshees of Inisherin

Brad Pitt - Babylon

Ke Huy Quan - Everything Everywhere All at Once

Eddie Redmayne - El Ángel de la Muerte

Mejor Actor en una Serie de Drama

Jeff Bridges - The Old Man

Kevin Costner - Yellowstone

Diego Luna - Andor

Bob Odenkirk - Better Call Saul

Adam Scott - Severance

Mejor Dirección de Película

James Cameron - Avatar: La forma del agua

Daniel Kwan y Daniel Scheinert - Everything Everywhere All at Once

Baz Luhrmann - Elvis

Martin McDonagh - The Banshees of Inisherin

Steven Spielberg - Los Fabelman

Mejor Actriz de Película, Musical o Comedia

Lesley Manville - Mrs. Harris Goes to Paris

Margot Robbie - Babylon

Anya Taylor-Joy - The Menu

Emma Thompson - Good Luck to You, Leo Grande

Michelle Yeoh - Everything Everywhere All at Once

Mejor Actor de Película de Drama

Austin Butler - Elvis

Brendan Fraser - The Whale

Hugh Jackman - The Son

Bill Nighy - Living

Jeremy Pope - The Inspection

Mejor Serie de Drama

Better Call Saul

The Crown

La Casa del Dragón

Ozark

Severance

Mejor Actor de Película Musical o Comedia

Diego Calva - Babylon

Daniel Craig - Knives Out: El misterio de Glass Onion

Adam Driver - White Noise

Colin Farrell - The Banshees of Inisherin

Ralph Fiennes - The Menu

Mejor Película Musical o Comedia

Babylon

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All at Once

Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion

Triangle of Sadness

Mejor Película de Habla No Inglesa

All Quiet on the Western Front

Argentina, 1985

Close

Decision to Leave

RRR

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

Pinocho de Guillermo del Toro

Inu-Oh

Marcel the Shell with Shoes On

El gato con botas 2: El último deseo

Red

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN UNA PELÍCULA DE DRAMA

Cate Blanchett - Tár

Olivia Colman - El imperio de la luz

Viola Davis - La mujer rey

Ana de Armas - Blonde

Michelle Williams - Los Fabelmans

MEJOR ACTOR DE REPARTO DE SERIE LIMITADA PARA TELEVISIÓN O PELÍCULA

F. Murray Abraham - The White Lotus

Domhnall Gleeson - El paciente

Paul Walter Hauser - Black Bird

Richard Jenkins - Dahmer Monster: La historia de Jeffrey Dahmer

Seth Rogen - Pam & Tommy

MEJOR ACTRIZ EN CINE

Angela Bassett - Black Panther: Wakanda Forever

Kerry Condon - Los espíritus de la isla

Jamie Lee Curtis - Todo en todas partes al mismo tiempo

Dolly de Leon - Triangle of Sadness

mej - Ella dijo