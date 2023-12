Globos de Oro 2024: ‘Barbie’, ‘Oppenheimer’ y ‘The Last of Us’ son las producciones más nominadas

Los Globos de Oro, la gala más importante del cine y la televisión después de los Óscar y los Emmy, revelaron este 11 de noviembre a sus nominados y, como era de esperarse, Barbie y Oppenheimer -de las películas más taquilleras este 2023- brillaron entre los nominados en las categorías de cine. En el apartado de televisión, las series The Last of Us, Succession y The Crown fueron las que más se destacaron.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌