Lucas Guerrero de ‘Nace una estrella’: ‘En la escuela me piden fotos y autógrafos’

Es su primer concurso de canto, pero asegura que no siente nervios. Es el más pequeño de la competencia, pero su potente voz le da la confianza que necesita para subir al escenario como los grandes.

Para Lucas Guerrero, Nace una estrella se ha convertido en un lugar seguro, en el que ha aprendido muchas cosas que no sabía en cuestión de semanas. Él es uno de los cuatro niños que se mantienen en competencia en la sexta temporada del programa de canto de Teletica.

“He aprendido que tengo que usar mi voz normal, a no cambiarla; he aprendido de vocalización y también de dicción. Siempre escucho y sigo los consejos que los profesores y los jueces me dan porque sé que son muy valiosos, me ayudan a aprender, entonces siempre los tomo a bien”, comenta.

Lucas Guerrero es uno de los cuatro niños que se mantiene en la competencia de 'Nace una estrella'. El pequeño cumplirá 9 años el 6 de noviembre. (Lilly Arce Robles.)

Hasta ahora “todo ha sido muy bonito: la amistad, los camarógrafos son amistosos, todos son muy buenos compañeros y la experiencia como tal ha sido muy linda”, afirma.

Aunque confiesa que en la quinta gala del programa lloró un poco y se sintió triste, pues “bajaron demasiado las calificaciones”, pero sabe que es parte del proceso y que hasta los números bajos le ayudan a ser mejor cantante.

El programa no solo le ha permitido crecer y conocerse más como artista, sino que le ha dado mayor visibilidad fuera del espacio. Por ejemplo, en la escuela VAS Christian School, en la que cursa el tercer grado, más niños se le acercan.

“En la escuela me piden autógrafos y que me tome fotos con ellos. Yo les digo: ‘diay claro, ¿cómo no?’. Y en los restaurantes la gente me pide fotos. Y una fan me regaló unos legos, que es mi juguete favorito, y yo muy feliz de que ya me conocen más personas”, cuenta.

Lucas Guerrero es un cantante nato

A pesar de su corta edad y de que este es el primer concurso en el que participa, Lucas no siente nervios al subir al escenario. Su mamá, Jazmín Chavarría, y su papá, Carlos Guerrero, siempre le han dicho que él puede lograrlo y le reafirman que tiene una gran voz.

“Mis papás me dicen que recuerde seguir lo que me dicen los profesores, y que siempre me presente como yo sé hacerlo. Igual siempre estoy preparado para todo. Le pido a Diosito que me dé paz y siempre me persigno y antes de la presentación, respiro tres veces y ya, canto”, detalla.

Las tías de Lucas Guerrero lo acompañan en las galas de 'Nace una estrella'. (Lilly Arce Robles.)

El niño está acostumbrado a cantar en el coro de la iglesia Nuestra Señora de Desamparados, específicamente en la misa de los niños, a las 10 a. m., todos los domingos. Eso sí, a veces le toca madrugar para cantar en la eucaristía de las 7 a. m.; allí canta con Bernardita y Warner, sus abuelitos.

Además, se ríe recordando al sacerdote, quien sabe que él participa en el programa de Teletica.

“El padre siempre me dice que ojalá me vaya bien y cuando termina la misa, me llama al frente y le dice a la gente que vote por mí”, afirma.

El pequeño comenta que fue su idea participar en la audición para esta temporada, pues sabía que podía ganarse uno de los lugares en el concurso. Su mamá y su abuelita fueron sus cómplices.

En la primera audición, Lucas cantó Volver, volver; mientras que en la segunda apostó por El rey.

“Mi cantante favorito es Vicente Fernández porque canta rancheras. El tono me queda bien y, además, es mi música favorita”, cuenta.

Ahora que cumple su sueño de estar en el programa, el niño se dedica a tratar de superarse con cada gala y promete siempre esforzarse para ser cada día mejor, pues no quiere defraudar a sus fans.