Herediano anuncia la salida de uno de sus mundialistas del plantel

El Club Sport Herediano empezó a depurar su planilla y este lunes anunció la primera salida de la institución luego de quedar eliminados del Torneo Clausura 2024.

En un breve comunicado de prensa, el Team comunicó que el defensor Keysher Fuller no continuará formando parte del plantel.

Fuller, quien llegó al cuadro florense procedente del Municipal Grecia para el Torneo Apertura 2018 y fue mundialista en Qatar 2022, donde marcó el tanto con que la Selección Nacional de Costa Rica venció 1-0 a Japón en las últimas dos campañas, había tenido poca regularidad en el campeonato.

Incluso meses atrás se le vinculó con una posible llegada al Deporivo Saprissa e incluso con Alajuelense, donde se menciona que puede llegar, tras la finalización de su vínculo con los rojiamarillos.

Fuller,quien conversó con la prensa antes al partido de vuelta de la semifinal entre Herediano y Alajuelense y reconoció que no la ha pasado bien sin jugar.

“Me ha costado mucho porque me gusta competir, me gusta jugar, soy muy competitivo. He tenido noches sin dormir, o he dormido poco, pensando en eso, que no juego”, dijo Fuller el sábado.

Keysher quien explicó que finalizaba su contrato con Herediano al concluir el torneo, dejó claro que buscaba jugar, y tener continuidad en el terreno de juego.

“He estado en conversaciones, pero no hemos llegado a un acuerdo, porque a mí me gusta jugar y competir. Me gustaría quedarme y competir, pero si no es así, tendría que buscar opción en otro lado”, opinó el futbolista.