Sarita a los nuevos participantes de ‘Nace una estrella’: ‘Les va a cambiar la vida’

Cuando Sara Barboza ganó la quinta temporada de Nace una estrella, en el 2021, tenía 11 años recién cumplidos.

Han pasado tres años desde entonces y aquella niña madura y carismática es ahora una adolescente de 13 años, que cursa el sétimo año en el Colegio Superior de Señoritas, en el centro de San José. Sin embargo, esa esencia tan cautivadora que la gente le vio en la televisión se mantiene intacta.

A horas de que se estrene la nueva temporada del programa de Teletica, la joven recuerda con cariño cuando fue su turno de brillar en el escenario, el mismo que la vio convertirse en la ganadora del primer lugar de la competencia, junto a Zorán.

Sara Barboza estudia en el Colegio Superior de Señoritas, en el que cursa el sétimo grado. (Cortesía)

“A mí el programa me ayudó a explotar mi talento, fue una experiencia que jamás en mi vida voy a poder olvidar y que me marcó para siempre, porque me abrió demasiadas puertas. Estoy muy agradecida con Dios y con todas las personas que me apoyaron por haberme dado esa oportunidad tan bonita”, afirma la adolescente.

Sarita cuenta que, gracias al programa, ahora ella y su familia (quienes cantan juntos) tienen la oportunidad de hacer más serenatas y cantar más rezos del Niño.

Además, ha podido desarrollar sus habilidades artísticas de diferentes maneras, por ejemplo, ahora está escribiendo algunas canciones.

“Me cambió demasiado la vida. Digamos, yo antes cantaba en serenatas con mis papás e íbamos a muy pocos lugares y gracias al programa nos llama mucha más gente, conocí nuevos lugares y conocí gente. Entonces todo ha salido muy bien y eso me ha abierto muchas puertas. He mejorado con el ukelele y ahora me inspiro y escribo canciones y eso antes no me pasaba... ahí voy como compositora”, dice entre risas.

Además, confiesa que ahora la gente la reconoce en la calle y le preguntan si es la simpática niña que se ganó el corazón de los ticos durante el programa. Para ella es “bonito que a uno lo recuerden”.

Muchos éxitos Copiado!

A horas de que inicie la nueva temporada del programa, la joven recuerda con nostalgia el momento en el que subió por primera vez al escenario.

“Recuerdo los nervios que sentía, porque nos pusieron a aprendernos una canción y yo nunca me había aprendido una canción en un día, entonces estaba muy nerviosa, me daba temor de que se me olvidara la letra. Pero también me peinaron, me plancharon el cabello y estaba muy emocionada

Sara Barboza obtuvo el primer lugar de la quinta temporada de 'Nace una estrella', en el 2020. Foto: Leo Orozco para LN

Ahora la joven desea que, como ella, los talentos de la sexta temporada del programa puedan disfrutar al máximo la competencia.

“Aprendí del compañerismo, tenía muchos amigos y notaba que mucha gente me apoyaba y uno se debe a la gente y gracias a ellos yo gané. Me enseñó muchos tips de canto, por ejemplo, yo no sabía que no podía tomar agua fría con hielo antes de cantar, no sabía que no podía tomar café... yo pensaba que uno solo iba a cantar así nada más y que si salían algunos gallos era por el clima, pero ahora me cuido mucho la garganta, uso bufanda, no tomo agua con hielo, solo agua ambiente y eso lo aprendí en el programa”, recuerda.

Por ello, le recomienda a los 17 nuevos concursantes que aprovechen cada consejo, cada programa y cada oportunidad que les dan.

“Yo les digo que estén muy seguros, los nervios son muy normales. Esta es una experiencia que nunca van a olvidar y puede ser que nunca más se vuelva a dar. Es una oportunidad que les va a cambiar la vida, como me la cambió a mí, entonces dedíquense a disfrutar”, finalizó.

Nace una estrella arranca este domingo 3 de setiembre, a las 7 p. m., por Teletica.