“El sueño de ella es ayudarnos a nosotros en la casa, porque la casa no está muy buena y yo me siento muy halagada de ver que ella no solo piensa en ella. Para tener 10 años ella es muy madura y ella no dice ‘yo quiero un celular ‘ o ‘quiero ropa’, no, ella dice ‘yo quiero que arreglemos el piso porque está malo’ y yo me siento muy feliz de que ella tenga esa manera de pensar. Ella piensa en los cinco”, dice Gómez.