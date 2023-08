‘Nace una estrella’ incluye en su nueva camada a cantantes profesionales: esta es su experiencia

La nueva temporada de Nace una estrella no solo tendrá nuevas voces para deleitar público de Teletica, sino que contará con varios artistas que ya tienen una carrera profesional como cantantes o, al menos, cierto recorrido en los escenarios.

El programa de Teletica anunció este viernes 18 de agosto los 17 concursantes del programa, que comenzará el domingo 3 de setiembre.

A continuación, repasamos el camino de las experimentadas figuras que lucharán por conquistar el primer lugar del programa. Además, presentamos a quienes se estrenarán en los escenarios.

Daniel Fonseca Copiado!

Mejor conocido como Dani Maro, es un cantante urbano que ha sido telonero de artistas como Daddy Yankee, Camilo y Christian Nodal, cuando se presentaron en Costa Rica. De hecho, su debut en el ojo público fue abriendo el concierto que Maluma dio en Parque Viva.

Tiene varios sencillos como Me dejó con ganas, Ya no llora, Ángel y Descansa madre. Además, lanzó el álbum Al avión y, según dijo a La Nación en mayo de este 2023, está en el proceso de publicación de Once, disco en el que trabajó con 11 DJ nacionales.

Así mismo, en el 2019, participó en el Billboard Latin Music Show, que se llevó a cabo en Pedregal y donde cantaron Nicky Jam y Joey Montana.

Dani Maro tiene 29 años y es oriundo de Desamparados, sin embargo, actualmente vive en Heredia.

Cuando no canta, Dani Maro se dedica a vender maquillaje y es agente de bienes raíces. (Cortesía)

Jafet Jerez Copiado!

La cantante salvadoreña se viralizó en redes sociales luego de que el locutor y presentador Jair Cruz la grabara mientras vendía pupusas en la feria de Moravia y cantaba Rolling In The Deep, de Adele.

Ha cantado en varios escenarios de El Salvador, pero también de Costa Rica, por ejemplo, en junio pasado se presentó en El Observatorio.

En su país natal, Jafet es conocida por participar en programas como Número Uno VIP y por presentarse al lado de artistas de la talla de Álvaro Torres.

La salvadoreña canta desde los 22 años, pero desde que era una niña llevaba esa pasión por la música. De hecho, en su país natal, cursó un técnico en música; además toca piano y guitarra y también es compositora.

Desde el 2015, la cantante vive en Costa Rica.

Jafet Jerez ha cantado en bares, restaurantes y teatros. (Cortesía)

Rowena Scott Copiado!

Ella es una cantante limonense que vive en San José. Ha cantado en varios escenarios, programas de televisión. En redes sociales circulan varios de sus covers y conciertos con marcas como Adán y Eva.

Es conocida por ser una de las cantantes de la Orquesta Filarmónica y, recientemente, formó parte del concierto BAVAR.IA, en el que el ensamble se unió a Rowena y a artistas como Sebastián Guillem, Mau Madriz e Iriabelle González para interpretar canciones generadas por Chat GPT.

Su primer cover completo fue el tema de Beyoncé, Daddy Lessons, que estrenó en el 2020.

“Su profesor de canto la motivó a participar en el programa, tuvo muchas dudas y miedo, pero sabe que cantar va más allá que solo dar chivos. Espera que esta experiencia sea muy enriquecedora”, informó Teletica sobre la participación de Rowena.

Rowena Scott tiene 31 años y es un poco tímida. (Cortesía)

Daddy Lessons #Beyonce cover. Este es mi primer cover (completo), espero que lo disfruten.😁 Audio: Zaak SC Video: Valeria Rodríguez ig: @rowi_scott Posted by Rowena Scott Crawford on Thursday, April 9, 2020

James Angulo Copiado!

El cantante, de 19 años, es oriundo de Pavas y proviene de una familia de artistas.

Ha sido un apasionado por la música desde que era niño, de allí que haya aprovechado cada oportunidad que tiene. Cuando estaba en la escuela y el colegio participó en Festival Nacional de las Artes y ahora canta en eventos privados.

Ganó el Tour Chiky en el 2021 y, gracias al premio obtenido, pudo grabar su primer videoclip Corazón, un tema de su autoría.

Angulo también es compositor y suma más de 15 canciones originales, entre ellas Encuentra la luz. Su sueño es poder estudiar música.

James Angulo Torres cursa el undécimo año en el Colegio de Pavas y sueña con estudiar música. (Cortesía)

Jefferson Donado Copiado!

Mejor conocido como Jeff ON, es un cantante venezolano que vive en Costa Rica desde hace seis años.

Su audición en Nace una estrella fue de las que se viralizó en redes sociales. Tiene 30 años, es venezolano, creció con siete hermanos y su mamá.

Cantó villancicos en un coro de la iglesia y formó parte de la agrupación En Privado, en la que era la voz y cantaba en fiestas privadas y eventos en Venezuela. A su llegada a Costa Rica creó el grupo Nuevo Clan, con el que tocaba en bares, restaurantes y fiestas privadas.

Sin embargo, algunos años después decidió lanzar su carrera como solista y producir su propia música.

Jefferson Donado vive desde hace seis años en Costa Rica. (Cortesía)

Steven Campos Copiado!

El joven, de 21 años, es vecino de Moravia. De manera profesional, Steven se dedica a la música desde hace cuatro años.

Campos es un artista de teatro musical y ha participado como protagonista en montajes como Los tres encantos. Además, formará parte del elenco principal del musical Cenicienta, que se estrenará en el 2024 y que protagonizará María González.

Además, es compositor y toca guitarra. Su sueño es poder dedicarse al canto.

Steven Campos es artista de teatro musical y vive en Moravia. (Cortesía)

César Fuentes Copiado!

El cantante, oriundo de San Ignacio de Acosta, descubrió su voz a los 7 años, cuando se grababa en casetes. Además, durante la escuela formó parte del coro estudiantil.

En el 2010 formó parte de Doble Vía, una banda acústica en la que él cantaba y tocaba la guitarra. Cuatro años más tarde, en el 2014, realizó una audición para cantar con la Orquesta Filarmónica de Costa Rica y fue elegido para el tributo a José José. A partir de entonces se dedica a la música profesionalmente.

Actualmente, Fuentes estudia Educación Musical y su trabajo es cantar en bandas y como solista.

Puso su participación en manos de la Virgen de los Ángeles, a quien le pidió que le diera un espacio en el programa.

César Fuentes estudia educación musical y toca en varios grupos. (Cortesía)

Nuevas estrellas buscan brillar

Amanda Alonso Copiado!

La niña de 12 años, oriunda de Heredia, es hija del exjugador costarricense Armando Alonso.

Proviene de una familia de artistas, pues su mamá, sus abuelas y sus hermanos cantan; sin embargo, su abuelita materna es su principal guía.

Amanda Alonso tiene 12 años. (Cortesía)

Ana Laura Madrigal Copiado!

La estudiante de Enfermería tiene 20 años y es oriunda de San Carlos.

Desde niña le gustaba cantar, pero siempre le daba mucha vergüenza, hasta que fue parte de un coro estudiantil por insistencia de una de sus profesoras. Allí descubrió que la música la hace muy feliz.

Ana Laura Madrigal es estudiante de Enfermería. (Cortesía)

Gustavo Marín Copiado!

Cuando era niño, el joven de 21 años cantaba en la agrupación Los Gambos. Se presentaba junto a su padre, de quien heredó el gusto por la música.

La pasión por la música la lleva en las venas. Aprendió a tocar guitarra a los 7 años y, posteriormente, formó parte de la Orquesta Sinfónica Municipal de Desamparados como percusionista. A los 17 años empezó a tocar en la iglesia de San Juan Bautista, en Patarrá.

Gustavo Marín lleva la música en las venas. (Cortesía)

Jenny Gómez Copiado!

La adolescente, de 17 años, es vecina de Cariari, Pococí, y canta desde los seis años, cuando acompañaba a su papá en la iglesia.

Ha participado en mini teletones en Guápiles y su familia tiene un grupo de marimba llamado Marimba Flor Guanacasteca. Además, toca instrumentos como la guitarra, bajo eléctrico, ukelele, marimba, flauta traversa y dulce, actualmente está aprendió a tocar piano.

Jenny Gómez se ha presentado en varias mini teletones. (Cortesía)

Jeremy Solís Copiado!

Al adolescente, de 13 años, le ha gustado la música desde muy pequeño. Cuando tenía seis años participó en su primer festival estudiantil.

Es oriundo de San Carlos y actualmente vive en Marsella de Venecia. Su gran sueño es subir a los grandes escenarios para dar conciertos.

Jeremy Solís ha participado en festivales estudiantiles. (Cortesía)

Extendemos nuestra felicitación y apoyo a nuestro estudiante Jeremy Solís Amador de la sección 7-1, quien nos representa con un gran talento en las audiciones del programa Nace Una Estrella. Seguiremos apoyándote desde acá en tu camino. Posted by Colegio Técnico Profesional de Venecia on Tuesday, July 18, 2023

Lucas Guerrero Copiado!

El niño, de 8 años, vive en Desamparados y heredó la pasión por la música de su abuela materna, con quien canta en la misa.

Desde los seis años recibe clases de piano y disfruta cantar música ranchera.

Lucas Guerrero canta con su abuela en misa. (Cortesía)

Lucas en Nace una Estrella Hoy extendemos nuestra más sincera felicitación a nuestro alumno Lucas Guerrero Chavarría, quien tiene 8 años de edad y es estudiante regular del curso de piano del profesor Marvin Mora, en el Centro Cívico por la Paz Desamparados. 🥳🤩🥳🥳 Lucas, logró clasificar para la segunda ronda del programa “Nace una Estrella”, está semana. Le deseamos muchos más éxitos en esta bella etapa que está viviendo. 🥳🥳🥳 #SomosCCPDesampa Posted by Centro Cívico por La Paz Desamparados on Wednesday, July 19, 2023

Mariser Picado Copiado!

La niña, de 10 año,s vive en Cartago y desde muy pequeña le gustaba cantar.

En su tiempo libre juega a que es una gran intérprete con sus primas, con quienes se graba cantando. Su gran anhelo es grabar muchos discos musicales.

Desde muy pequeña, Maryser Picado se imagina siendo cantante. (Cortesía)

Felicitamos a nuestra alumna Mariser Picado Núñez por su excelente participación el día de ayer en el programa Nace una Estrella. Muchos éxitos. Posted by Unidad Pedagógica Rafael Hernández Madriz on Tuesday, July 18, 2023

Maykol Cordero Copiado!

El niño, oriundo de Cartago, canta desde que tenía 6 años. Actualmente tiene 11 años. Ha participado en varios shows de talentos, en uno de ellos incluso ganó el primer lugar de la competencia.

Esta es la segunda vez que audicionó para ingresar a Nace una estrella.

Anteriormente, Maykol Cordero había audicionado para formar parte del programa. Esta vez, logró clasificar. (Cortesía)

PARTICIPANTE No. 1 Nombre: Maykol Jafet Cordero Solís Canción: Mi salón está de fiesta 8 años Cartago, Costa Rica Posted by Marco Leal "El Tico" on Monday, August 31, 2020

Valery Álvarez Copiado!

La joven, de 20 años, heredó la voz de su mamá, quien también es cantante.

La artista, vecina de Grecia, toca instrumentos de percusión y ha cantado en varios festivales rancheros en su pueblo, donde llegó a ganar el primer lugar. Sueña con ser una cantante reconocida.

Valery Álvarez hace manicura, bisutería y manualidades para ayudar en su hogar. (Cortesía)

Sofía Gatgens Copiado!

La joven, de 18 años, es una creadora de contenido de TikTok e Instagram, donde sube videos cantando.

La vecina de Heredia canta desde muy pequeña, pues proviene de una familia de cantantes. La joven toca el ukelele y aspira a ser cantante profesional.