Padre Mix vuelve a la radio para realizar trabajo especial luego de amarga experiencia

Andrés Zamora, el conocido Padre Mix, se prepara para la noche más especial de este 2023. Para esta velada, además de vestirse de gala, se concentra para ser esa voz que lleve alegría, esperanza y hasta perdón. El locutor despedirá el 2023 desde la cabina de Omega 105.1 FM.

Desde hace 14 años, Zamora tiene esta significativa tradición que va más allá de solamente hacer una cuenta regresiva. Este 2023, el programa de fin y principio de año tiene un sabor especial, pues regresa a Omega, la casa en la que empezó con la iniciativa en el 2009. El año pasado, contó los últimos minutos del 2022 desde Radio Nacional, emisora estatal que lo despidió en setiembre.

“Le agradezco a la familia Hernández Carmona por la oportunidad, por mantener viva la tradición de este conteo regresivo en Omega. Será una noche muy emotiva y llena de muchos sentimientos encontrados, en la que muchos corazones se dispondrán para recibir el nuevo año”, comentó el Padre Mix.

Diciembre ha sido un mes de oportunidades para el Padre Mix, quien además de participar en las transmisiones de fin y principio de año de Repretel, hará el programa de la cuenta regresiva para recibir el 2024 en Radio Omega. Foto: Padre Mix para LN

El locutor enfatizó que es justo la noche del 31 de diciembre cuando muchas personas toman decisiones de soltar aquello que quieren dejar atrás y así empezar un camino diferente en el año nuevo.

“Será una noche donde todo tenga su momento. Habrá música, será una fiesta completa. También tendremos un tiempo para reencontrarnos con nuestra existencia y pensar qué es lo que queremos, qué somos y en qué queremos trabajar”, agregó Zamora, quien recordó con afecto a don Jorge Hernández, ya fallecido, quien en su momento le dio instrucciones de cómo quería que fuera esta cuenta regresiva.

Durante la velada, que se extenderá de 10 p. m. del 31 de diciembre a 1 a. m. del 1.° de enero, también habrá espacio para recordar a esos seres queridos que partieron. “Esa noche recordamos con más amor y menos dolor”.

Con su usual diálogo motivacional, invitará a reflexionar a sus oyentes para valorar la vida y aprovechar el tiempo. “No sabemos cuando nos tenemos que despedir y si nos dará tiempo de dar gracias o pedir perdón”.

Justamente, el tema de la muerte es muy sensible para Zamora en estas fechas.

Carlos Luis Jara, papá de Andrés Zamora Jara, trabajó seis décadas en el dial. El también presentador fue quien le inculcó al Padre Mix la misión de hacer radio con propósito. Foto: Andrés Zamora para LN

Tributo a sus mentores

El Padre Mix sufrió recientemente la pérdida de William Lizano, su mentor y compañero de Radio Fides, con quien incluso trabajó en la desaparecida Q’ Teja y la persona que le inculcó su espiritualidad y creencia en Dios.

La noche del 31 de diciembre, Zamora recordará al sacerdote. Asimismo, revivirá los recuerdos que le dejó su abuelo materno, a quien siempre vio como su padre y fue la persona que le heredó su amor y compromiso por la radio.

“Carlos Luis Jara Araya fue un locutor y presentador connotado. Por sus venas corría el amor por la radio. Él me inculcó dejar una huella bonita en la radio y que mi palabra edificara. Se me hace un nudo en la garganta. Murió en el 2000 y siempre lo recuerdo esta noche (la del 31 de diciembre), porque el 31 de diciembre (de 1999) me dio un abrazo y era el último que me iba a dar. Sus palabras me marcaron para siempre”.

La última noche del año, Andrés Zamora también recuerda con cariño a don Jorge Hernández, su jefe en Omega. “Hoy tres de mis grandes gestores están en el cielo”.

El trabajo que tanto disfruta el 31 de diciembre y con el que honra a tres de sus mentores, implica que el Padre Mix reciba el año nuevo lejos de su familia. Para él, la labor vale ese breve sacrificio.

“El poder de la radio permite que lo que se dice transforme vidas y corazones. Saber que hay familias escuchando, compartiendo, abrazadas, llorando y pidiéndose perdón es una recompensa. Sé que desde el cielo mi señor padre sonríe (...). Después de esta satisfacción me voy a compartir con los míos”, afirmó.

Su cosecha

Zamora ha vivido unas semanas cargadas de trabajo y de oportunidades, luego de haber sido despedido de su trabajo como director de Radio Nacional. Cuando fue cesado le comentó a La Nación que se mantenía optimista y confiando que “estaba en la planilla de Dios”.

Tras el amargo momento, el Padre Mix hoy se repite una frase que le enseñó su padre: “Me decía: ‘quién sabe lo que siembra, no le teme a cosecha’. El 2023 no podía irse sin recordar que Dios es fiel a las peticiones y anhelos del corazón de sus hijos. Hoy más que nunca lo digo: benditas tormentas, que no vienen a desacomodar la vida, sino que vienen a acomodarla y a darle sentido a muchas cosas. Siempre vendrán cosas mejores (...)”.

Este diciembre, Zamora ha sido una de las fichas principales de canal 6 para sus transmisiones. Junto a Ginnés Rodríguez presentó el Festival de la Luz; actualmente es el hilo conductor de las transmisiones de las corridas de toros y, además, está asistiendo como invitado a la revista matutina Giros.

Hacer radio es una pasión heredada que Andrés Zamora, el padre Mix, recibió con mucho gusto. Hoy busca honrar el legado de su papá con su labor. Foto: Andrés Zamora para LN

“Le agradezco a Repretel, en el alma, su confianza, el apoyo en cada temporada de fin y principio de año y en la producción de programas familiares como La Matraca. Gracias al Señor, con ellos tengo un contrato en el cual continuó sirviendo. Ha sido una temporada muy satisfactoria, con resultados increíbles por encima de nuestras expectativas”, comentó.

Para el 2024, año nuevo que recibirá desde la radio, continuará con proyectos relacionados con sus charlas motivacionales y prometió sorpresas en el dial, espacio en el que anhela seguir manteniendo la tradición de despedir la Noche Vieja.