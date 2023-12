Jafet Jerez vive un cierre de año impensado luego de que su vida cambiara radicalmente

El domingo 3 de setiembre, día en el que empezó la sexta temporada de Nace una estrella en Teletica, Jafet revivió el milagro que vivió este año.

En una entrevista con La Nación, la artista, de 34 años, habló de cómo un video en el que cantaba mientras hacía pupusas en la feria del agricultor de Moravia se hizo viral a mediados de año y ella empezó a tener más notoriedad. Luego llegó la oportunidad del programa de canto de canal 7 y con eso se sentía complacida, pero el destino le tenía preparado mucho más y hoy, lo reconoce.

“No me lo habría creído si me hubieran dicho que esta iba a ser mi vida al final del año. Tengo tanto que agradecer, tanto que valorar, tanto que bendecir, tanto que amar”, escribió en su cuenta de Instagram el 27 de diciembre.

En la imagen que acompaña ese texto, Jerez aparece elevando sus manos al cielo en el centro de San José. Ella fue invitada por canal 7 para cantar durante la transmisión del carnaval capitalino.

“Mi último evento del año, bendecida al 1.000%. Cerrando el 2023 con ustedes, tesoros míos, y con mi hermosa familia de Teletica”, agregó, pidiéndole a sus seguidores, que no le falten nunca. Actualmente, Jafet es seguida por más de 29.000 personas.

A esta oportunidad de cantar para la audiencia del 7 en el evento de fin de año, se suman otras satisfacciones.

Luego de terminar la temporada de Nace una estrella, concurso en el que obtuvo el cuarto lugar, Jafet parece haber ganado mucho más. En las últimas semanas, ha ofrecido al menos tres shows en los que se agotaron la venta de entradas y también ha mostrado su participación en eventos privados.

En todo momento, Jafet ha manifestado su gratitud.

“Este año, no tengo deseos de Navidad, tengo absolutamente todo lo que deseé en el 2023″, escribió el 19 de diciembre.

“Añoré una oportunidad como esta desde hace ocho años. Hace un tiempo sufrí una crisis emocional porque pensé que no se iba a dar nunca, sobre todo, cuando esa persona que había estado apoyándome me vio a los ojos y me dijo que mejor lo dejara”, dijo Jafet en setiembre.