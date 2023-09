Jafet, de ‘Nace una estrella’ y el milagro que vivió gracias a sus pupusas

Jafet Jerez sintió tristeza y frustración cuando una persona allegada la vio a los ojos y le dijo que lo mejor sería que regresara a El Salvador, pues en Costa Rica “ya no lo había logrado”. Habían pasado casi ocho años desde que llegó al país y no conseguía su objetivo: vivir del arte.

Ella habló con Dios y con devoción le pidió que el 2023 fuera un año que definiera su destino y respondiera al esfuerzo de los últimos tiempos. Hoy, la salvadoreña es una de las 17 participantes de la sexta temporada de Nace una estrella, de Teletica. Y suena bonito, pero antes de eso, pasó mucho.

Jafet Jerez, de 33 años, empieza este 3 de setiembre a cumplir un sueño en 'Nace una estrella'. (Albert Marín)

Doble vida Copiado!

En el 2015, Jafet y su familia vieron en Costa Rica el destino para encontrar la paz de la que fueron despojados por la violencia de su natal El Salvador. La cantante, de 33 años, cuenta que personas muy allegadas a su hogar sufrieron mucho.

Además de buscar una vida mejor, Jafet tenía el plan definitivo de venir a Costa Rica para poder trabajar solamente en el canto. Pero la realidad le dijo que no sería así y como es una mujer trabajadora se puso junto a su mamá, doña Xinia de Jerez, una venta de pupusas con la que llegaron hasta la feria del agricultor de Moravia.

Sin planearlo, Jafet tenía una doble vida. Sus clientes de las pupusas no sabían que cantaba y en su página artística de Instagram, ni rastros del platillo salvadoreño: ese espacio era solamente para la música. En junio de este año, todo cambió.

En redes sociales se viralizó un video en el que “la vendedora de pupusas” aparecía cantando magistralmente, al punto de que la compararon con Adele. Causó sensación y se reveló esa doble vida gracias a la que ha generado sus ingresos. Además de hacer los bocadillos de masa rellenos con frijoles, queso y carne, Jafet también trabaja cantando.

Su popularidad en redes la hizo ganar seguidores y que el negocio de las pupusas se disparara. La Loroquera ahora tiene un nuevo local en Guadalupe y en la feria le dieron empleo a tres coterraneas. Gracias a su voz, el negocio que inició con Jafet cocinando en su casa y yendo a hacer entregas en bus creció.

Jafet sentía que había recibido su respuesta a aquella conversación con Dios. El 2023 estaba siendo maravilloso, pero Él le tenía algo más, tal y como ella se lo había pedido.

La vocalista fue seleccionada junto a otras 16 personas, entre más 1400 aspirantes para el programa de canto de Teletica. Esta oportunidad la hace sentir honrada.

“Si esta fuera mi única noche en Nace una estrella me daría por satisfecha”, dijo una hora antes de salir a escena este 3 de setiembre, fecha en la que se estrena la sexta temporada del espacio de Canal 7 que visibiliza el talento musical del país.

Jafet está viviendo su sueño y debido a la notoriedad de los últimos meses gracias al video viral, se siente con la capacidad de “llenar El Observatorio”.

“Antes veía eso irreal para mí, porque mi nombre no ha sido tan conocido como el de Xiomara Ramírez (ganadora de la primera edición de Nace una estrella) o Eduardo Aguirre. Ese video capultó mi vida y mi negocio”.

Sin “ninguna ventaja” Copiado!

Jafet tiene un técnico en música y desde los 22 años trabaja cantando. Esa experiencia, asegura, no la hace sentir que tiene alguna ventaja sobre sus compañeros, muchos de los cuales también ya tienen recorrido como profesionales.

“No pretendo ser mejor que nadie. Cuando escucho a mis compañeros y veo sus talentos es imposible pensar que yo podría tener alguna ventaja. Esto no lo digo por sonar políticamente correcta: la producción hizo una gran selección de voces”, aseguró la artista, de 33 años.

La cantante salvadotica, como ella se identifica, siente que está cumpliendo un gran anhelo.

“Añoré una oportunidad como esta desde hace ocho años. Hace un tiempo sufrí una crisis emocional porque pensé que no se iba a dar nunca, sobre todo, cuando esa persona que había estado apoyándome me vio a los ojos y me dijo que mejor lo dejara.”, contó Jerez, quien pronto obtendrá la nacionalidad costarricense.