Zorán a dos años de ‘Nace una estrella’: ‘La gente cree que por ganar se tiene el éxito asegurado’

A partir de este 3 de setiembre, a las 7 p. m., 17 cantantes iniciarán el recorrido por una ruta en la que dos de ellas consolidarán su sueño artístico. Nace una estrella estrenará su sexta temporada casi dos años después de su última edición, cuando Zorán se coronó en la categoría de adultos y Sarita Barboza, en la infantil.

A partir de este domingo, los vocalistas Rowena Scott Crawford, Sofía Gatgens Huertas, Valery Pamela Álvarez Carranza, Ana Laura Madrigal Cruz, Jafet Jerez Moreno y Jeferson Donado Lara competirán por el trofeo en la categoría de adultos del programa de Teletica Formatos.

El cantanta Zorán trabaja duro por posicionarse como un artista internacional. Ganar 'Nace una esrella' le abrió muchas puertas, dice. Foto: Zorán para LN

La categoría la completan Jenny Gómez Medina, Steven Campos Matamoros, Cesar Fuentes Gamboa, Daniel Fonseca Rojas, Gustavo Marín Lezcano y James Angulo Torres.

En el caso de los niños y niñas, Jeremy Solís Amador, Mariser Picado Nuñez, Lucas Guerrero Chavarría, Maykol Cordero Solís y Amanda Alonso Rodriguez competirán en la categoría infantil.

Estos 17 aspirantes sueñan ser quienes eleven el trofeo al terminar la temporada... pero, ¿qué pasa después de ganar Nace una estrella? ¿Cambia la vida y se dispara la carrera?

Alexánder Arce, mejor conocido como Zorán, contó cómo le ha ido casi dos años después de ganar el concurso que lo presentó ante Costa Rica como cantante.

Además de conocer su experiencia, repasaremos qué ha pasado con los otras ganadores del programa que se transmitió por primera vez en el 2009.

Zorán reconoce que sin duda hubo un antes y un después en su vida tras convertirse en el ganador del espacio de canto de Teletica.

“Nace una estrella es una plataforma que me ha ayudado mucho en cuanto a crecimiento artístico. Estamos en proceso. Es algo en lo que se trabaja todos los días: hay que construir camino y buscar oportunidades”, afirmó el artista, quien se dio a conocer en el medio inicialmente como maquillista.

Desde su triunfo en el 2021, Zorán ha tenido varios conciertos, incluso uno junto a la Orquesta Filarmónica.

Eso sí, el artista reconoce que su camino apenas inicia. “Hay gente que piensa que por ganar se tiene asegurado el éxito y es lo contrario: hay que trabajar el doble”.

Zorán, quien continúa con sus trabajos como maquillista y creador de contenido, afirmó que su mayor sueño es la música y sigue trabajando para conseguirlo.

“Mi sueño es poder vivir 100% de la música. Convertirme en artista consolidado y ganarme un nombre en la música. Poder llegar a otros países, conectar con más personas es lo que más me ilusiona.”

Ahora mismo, Zorán trabaja “muy duro” un proyecto alterno en México y espera “pronto ver la luz”.

“El camino del artista es muy incierto. Realmente (los profesionales en este ámbito) no sabemos qué va a pasar. Tratamos de esforzarnos, pero hay mucha incertidumbre. Hay meses en los que te va superbién, otros no tanto y a veces aparece la desmotivación, aunque luego vuelve la inspiración”.

Por ahora, el cantante continúa ofreciendo conciertos en lugares como El Observatorio y Jazz Café. Además, fue el encargado de abrir el reciente concierto de Jesse y Joy, en Parque Viva.

Zorán cuenta que aún se sorprende cuando se topa un lugar en el que se presenta y “no cabe un alma”.

“Hasta la fecha, los conciertos en El Observatorio y Jazz Café han estado repletos, no cabe un alma y eso me sigue sorprendiendo después de dos años de Nace. Hemos trabajado esa parte de estar en contacto con el público. Me siento muy agradecido”.

Como parte de su trabajo, el intérprete, se lanzó al mundo de la composición y ya publicó su primer sencillo Voy a contarte.

Sarita Barboza fue la ganadora, de la categoría infantil, de la quinta temporada de 'Nace una estrella'. Foto: Leo Orozco para LN

¿Qué ha pasado con Sarita? Copiado!

Como es conocido, Zorán no fue el único triunfador de la quinta entrega de Nace una estrella. Sarita Barboza, hoy de 12 años, fue la ganadora en la categoría infantil de la temporada anterior. Desde su triunfo, la niña se ha mantenido activa en el mundo del canto, eso sí, sin descuidar sus estudios, según han comunicado en redes sociales sus padres.

Este 2023, la adolescente, quien ha participado en algunas dinámicas de la nueva temporada del programa de canto, tuvo una oportunidad muy valiosa: junto a sus hermanos pudo llevarle serenata a la Virgen de los Ángeles en vísperas de la romería e incluso cantaron dentro de la Basílica, en Cartago.

Los otros ganadores Copiado!

El programa de Teletica se ha realizado desde el 2009. De cara a una nueva entrega, repasamos si “nacieron estrellas” de Nace una estrella.

2009. La primera edición tuvo una particularidad: tanto Xiomara Ramírez como Yecson Carvajal obtuvieron el primer lugar.

Desde entonces, Ramírez se ha mantenido en la escena musical. En estos años, aparte de sacar su música original, ha tenido la oportunidad de viajar promocionando su propuesta, le ha abierto conciertos a artistas internaciones como Yuri, Alberto Plaza, Kany García y Laura Pausini, entre otros, y vivió algunos meses en México.

En el caso de Carvajal, también ha continuado ofreciendo shows. Su nombre y rostro son recordados, por eso es usual que lo detengan en la calle para pedirle selfies.

El artista, hoy de 35 años, resalta haber participado en conciertos con la Orquesta Filarmónica y la oportunidad de “trabajar en los mejores escenarios y eventos de este país”.

2010. Cristian Madriz fue el ganador de Nace una estrella en el 2010. Desde su triunfo en esa segunda temporada no se ha despegado de la música. Actualmente, continúa ofreciendo shows como solista por todo el país.

El artista, de 50 años, también ha cantado junto a la Orquesta Filarmónica y en el 2014 tuvo la oportunidad de ser corista del internacional Braulio, cuando visitó el país.

Xiomara Ramírez, Haury Cerdas, Imani Campbell, Cristian Madriz, Yecson Carvajal, Adriana Lobo y Carlos Daniel Castillo fueron los ganadores de las primeras cuatro temporadas de 'Nace una estrella'. La quinta la ganaron Zorán y Sarita Barboza. Foto: LN

En setiembre, del 2021, el cantante fue parte de los participantes del programa de imitaciones Tu cara me suena.

2011. En la tercera temporada de Nace una estrella, hubo dos premiados: Haury Cerdas, en la categoría de adultos y Adriana Lobo en la competencia infantil.

Desde su triunfo, Haury se posicionó como cantautor. Se mantiene hasta la fecha activo y el tema Agua de Siloé es su sencillo más reciente. En las redes sociales, el artista muestra cómo sus hijos heredaron su gusto por la música y juntos interpretan temas cristianos.

Adriana Lobo se convirtió en la primera niña en ganar la competencia. En ese momento tenía 10 años y recuerda cómo las enseñanzas de los profesores la marcaron positivamente para siempre.

La joven, hoy de 22 años, no ha dejado su pasión por la música y ofrece shows privados como cantante profesional.

2012. En la cuarta temporada del programa de canto, que se realizó en el 2012, ganaron Carlos Daniel Castillo en la categoría de adultos e Imani Campbell en la de niños. Ambos mantienen vigente su vida musical.

Carlos Daniel es parte del grupo Son de Tikizia. Si bien antes del concurso él ya estaba vinculado con el canto, lo cierto es que después de su triunfo se le abrieron muchas puertas en el mundo artístico: cantó con la Orquesta Filarmónica y trabajó con destacados colegas internacionales como Luis Enrique, Grupo Niche, Ray Sepúlveda y Tony Vega.

En cuanto a Imani, su vínculo con la música ha sido cada vez mayor. El amor por el arte le dio oportunidades nacionales e internacionales, como participar en los certámenes Tengo Talento, Mucho Talento, en Los Ángeles, Estados Unidos; así como en el Nodojiman The World, en Japón.

En abril 2021, Imani lanzó su sencillo NEVER, pieza con la que debutó como cantautora.