Jafet, de ‘Nace una estrella’: ‘Me reconcilié con mi cuerpo. Ya no busco cambiarlo’

Jafet Jérez, concursante del programa de canto Nace una estrella, abrió su corazón para contar que “se encuentra en una nueva era”. Para explicar las razones de dicha frase, la cantante habló de una experiencia personal que la ayudó a reencontrarse con su amor propio.

En un video compartido en su cuenta de Instagram, Jafet aparece bailando bachata; más allá de su técnica y pasos de baile, lo que más sobresale en la grabación es el mensaje de empoderamiento que comparte la mujer de 33 años.

Jafet Jérez, participante de 'Nace una estrella', habló de amor propio basada en su experiencia personal. (Albert Marín)

“Hace poco más de un año me encontraba en un lugar muy oscuro, así que tomé la decisión de buscar experiencias que me ayudaran a mejorar mi salud emocional y se me ocurrió tomar clases de baile. Fue una de las mejores decisiones de mi vida”.

Según contó Jafet, quien es originaria de El Salvador y quien pronto obtendrá la nacionalidad costarricense, fue a partir de esas clases de baile y de ver de lo que eran capaces ella y su cuerpo, que pudo reconciliarse con él.

“Así fue como me reconcilié con mi cuerpo y empecé a admirarlo por todo lo que hace por mí y a no maltratarlo por cómo se ve en el espejo. Ahora ya no busco cambiar mi cuerpo: me enfoco en fortalecer mi mente, en alimentar mi espíritu y me siento mejor que nunca. Me siento sexy, me siento libre, me siento cada vez más cerca de ser quien realmente soy. Y todo empezó donde jamás imaginé, intentalo y me contás”, escribió motivando a sus seguidores.

Luego de que Jafet compartiera su vivencia, la presentadora de Repretel, Lussania Víquez, le comentó que “le encantaba” el mensaje que la artista estaba transmitiendo.

“Sos guapa, talentosa y bailás precioso. La verdadera belleza siempre viene desde adentro. Todo lo demás es efímero”.

Además, el profesor de baile Dani Brenes le manifestó a su alumna lo satisfecho que se sentía de ver su progreso.

“Soy el profe más orgulloso al verte brillar tanto. Qué lindo acompañarte en este proceso y ver en quién te has convertido al día de hoy”.

Jafet, de Nace una estrella, vive su mejor momento

La cantante Jafet Jérez está viviendo uno de sus mejores momentos, aparte de hacerlo como persona al reconciliarse con su cuerpo, también se siente realizada profesionalmente al participar en el concurso de canto de canal 7, pues hace un tiempo, una persona que la había acompañado en su proceso desde que llegó a Costa Rica en busca del éxito artístico, le dijo que “ya no lo había logrado”.

Hoy, su nombre, rostro y voz son reconocidos en el país y, según comentó anteriormente, se siente satisfecha y agradecida con Dios por todo lo logrado y lo que continúa viviendo.

Jafet y 12 participantes más muestran su talento todos los domingos, a partir de las 7 p. m., en Nace una estrella, programa que se transmite por canal 7 y en el que adultos, niños y niñas viven uno de sus más grandes sueños.