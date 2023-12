Montserrat del Castillo, Susanna Peña y Melissa Durán agradecen las victorias de un 2023 inolvidable

La gratitud es un valor casi inherente al ser humano. El dar gracias se inculca desde la niñez y, conforme se va viviendo, se le encuentra sentido a esta acción. A pocos días de finalizar este 2023, Susanna Peña, Montserrat del Castillo y Melissa Durán dan gracias por acontecimientos que hicieron de este un año inolvidable.

Susanna Peña Nassar se siente agradecida por su salud. Este año consiguió recuperarse de Guillain Barré. (Susanna Peña Nassar para La Nación)

Susanna Peña: “Estoy muy agradecida con Dios por mi salud”

La presentadora de Teletica, Susanna Peña Nassar, llega a fin de año con un corazón rebosado de gratitud como cada diciembre. No obstante, este 2023 tiene un componente especial.

“Como cada cierre de año estoy muy agradecida con Dios por mi salud, la de mi familia, por el trabajo: es una bendición hacer todos los días lo que a uno le apasiona, lo que uno ama y le llena el corazón. En general, más que por lo material y otras cosas, son estas tres las que resumen mi agradecimiento”, empezó diciendo la editora y jefa de información de Teletica.com.

Peña enfatizó que, este 2023, agradece especialmente por su salud, esto luego de atravesar un cuadro de Guillain-Barré sensitivo en febrero.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) describe este síndrome como “una afección rara en la que el sistema inmunitario de un paciente ataca los nervios periféricos”.

Al respecto, la periodista comentó: “Este año tuve una situación complicada que me obligó a estar hospitalizada: un cuadro de Guillain Barré sensitivo que me diagnosticaron. Los doctores se dieron cuenta de que era necesario tener tratamiento especializado y que requería hospitalización. Estuve seis días ahí. No fue nada lindo. A nadie le gusta estar hospitalizado. Gracias a los médicos y al equipo de neurociencias del hospital Calderón Guardia lo pude superar y, en este momento, puedo decir que secuelas de la enfermedad son mínimas, tan mínimas que no me molestan”.

Susanna resaltó que vive muy feliz, que puede hacer ejercicio (que le ayuda a mitigar un hormigueo que se le empezó a manifestar en las piernas como una de las pequeñas secuelas) y caminar sin ninguna complicación.

“Es una enfermedad complicada, sé que muchas personas no tienen la misma suerte (de superarla como ella), entonces estoy muy agradecida con Dios por eso”, afirmó.

Pasar por este proceso fue aleccionador para Peña. Considera la experiencia como una enseñanza que le recuerda que, en ocasiones, es necesario hacer pausas y bajarse del ritmo frenético del día a día.

“El cuerpo de cierta forma pasa la factura. Uno tiene que escucharlo, bajar revoluciones y tomarse tiempo para cuidarlo como es debido. A veces por el trabajo o por otras cosas, uno deja para después los temas de salud y los temas personales. Más en este mundo del periodismo. Gracias a Dios todo lo pude superar bien”, contó.

Como forma de gratitud, Susanna se cuida mucho y pone especial atención a lo que su cuerpo siente.

“A cada rato, si necesito, llamo al doctor y le pregunto si esto es normal, porque la posibilidad de que una enfermedad así vuelva, es pequeña, pero uno nunca sabe. Estoy más pendiente”, comentó Susanna, quien en cada despertar agradece por la unión familiar y por el amor que experimenta por su ahijada Sara y su sobrinita Nini.

Montserrat del Castillo agradece por la salud de su hijo, Jhonna Monroy. Además, se siente llena de gratitud al saber que tiene a Dios en su vida. (Montserrat del Castillo para LN )

Montserrat del Castillo: “En los momentos duros es donde se crece”

Luego de pasar un año de momentos difíciles y de reflexionar por varios días, la presentadora de De boca en boca, Montserrat del Castillo, dice que lo que la hace sentir más agradecida de este 2023 es “tener a Dios”.

“El principio y la primera mitad de este año fue muy difícil para mí. Realmente pasé momentos muy difíciles y muy duros. Pero es en los momentos más duros donde uno realmente crece”, contó del Castillo.

En enero, Montserrat del Castillo vivió momentos de angustia cuando su hijo Jhona Monrroy, en ese momento, de dos años, se enfermó y estuvo hospitalizado a raíz de que dos bacterias le causaron una infección intestinal. Afortunadamente, el pequeño se recuperó gracias a que lo atendieron a tiempo.

Luego de esta y otras vivencias personales, Montserrat llegó a la conclusión de qué es realmente lo más valioso en la vida.

“Siempre pensé que la salud era lo más importante, pensé que la familia es lo más importante; pero hace unos días pensando en esto, concluí que lo más importante es Dios, tener fe y comunicación con Él”.

Del Castillo continuó: “Si tienes a Dios cuando te falte la salud, no te va a faltar la paz ni la fuerza que solo Él puede darnos; contar con su misericordia nos libera y nos ayuda a salir de esas circunstancias. Si nos falta la familia, Él no nos falla ni nos falta”.

Montserrat recalcó que hay circunstancias y pruebas inevitables, aunque destaca que lo que sí se puede elegir es la actitud y el corazón con el que se asimilen las situaciones. Ella aprovechó para compartir algunas palabras de esperanza y gratitud.

“Hay que ser agradecidos con lo que tenemos, sea poco o sea mucho. No olvidar que el plan y el propósito de Dios se va a cumplir en nuestras vidas. Todo lo que Él ha prometido lo va a cumplir. A veces sentimos que no, pero Dios tiene un tiempo perfecto para todos.

“Solo puedo agradecer porque no soy la misma mujer, mamá, esposa e hija que fui en enero”, dijo la presentadora, quien le agradece a su madre y abuela haberle heredado la mejor herencia: la fe.

Melissa Durán cumplió varios sueños este 2023, entre ellos comprar la casa de sus sueños e ir a Disney con su familia. Ella se siente muy agradecida. (Melissa Durán para La Nación)

Melissa Durán: “Fue uno de mis años más importantes”

La periodista y presentadora Melissa Durán se siente plena y, sobre todo, muy agradecida con todo lo que vivió este año.

“El 2023 ha sido uno de los años más importantes para mí. Después de un 2022 muy complicado, mis expectativas eran altas cuando inicié este año. Puedo decir que cumplí muchos sueños, pero lo más importante es que vi la mano de Dios en cada uno de mis días”, afirmó la figura de Multimedios.

Melissa destacó que durante este año vivió alegrías materiales y otras que la llenaron de orgullo.

“Pude viajar mucho, pude llevar a Amandita a conocer Disney que era algo que añoraba, pude pasear con ella en crucero también”, contó.

Durán también cumplió uno de sus grandes anhelos, pues pudo comprar la casa que siempre quiso.

“Compré la casa de mis sueños, tal y como la imaginaba. Mi hija Vale se graduó con honores de secundaria. Me salió mucho trabajito y tengo a mi familia sana. Dios ha sido más que bueno. Estoy más que agradecida. Así que este 2024 tiene que ser aún mejor”, afirmó.