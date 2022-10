Melissa Durán superó la crisis y abrió una tienda física y un mall virtual

Melissa Durán despierta cada día cuando todavía está oscuro, muy oscuro. La periodista y presentadora de Multimedios representa a muchas mujeres del país que son profesionales, madres, trabajadoras y que, adicionalmente, lideran un emprendimiento. Su jornada es extensa, pero satisfactoria, insiste la hoy empresaria.

Actualmente, Durán está celebrando la apertura de una tienda física -MDG Trending- y la aventura de poner a andar un mall virtual.

Los ambiciosos proyectos que la emocionan son el resultado de la reinvención y de las ganas de surgir en tiempos de crisis. Cuando la pandemia de la covid-19 afectó más al país y muchos hogares costarricenses perdieron parte de sus ingresos, Durán y su familia también lo sufrieron, y fue justo allí cuando la idea de generar nuevas opciones económicas aparecieron.

Melissa Durán, de 34 años, trabaja como presentadora de Multimedios. Además, ella se dedica a dos emprendimientos. Foto: Cortesía

Melissa empezó vendiendo ropa y otros artículos virtualmente, el negocio funcionó y creció; en su mente siempre estaba tener una tienda física, sin embargo, el temor a que no funcionara la detenía. Finalmente, hace pocas semanas se lanzó y hoy, además del local, también anunció la apertura de unika.cr: un mall virtual enfocado en mujeres.

En unika.cr se ofrecen 20.000 productos que van desde propuestas de varias emprendedoras hasta grandes marcas. Ha sido una locura, asegura, pero una en la que se siente realizada y con ganas de alcanzar más.

En entrevista con Viva, Melissa Durán, la presentadora del Telediario Matutino de Multimedios, canal 8; la mamá de Amanda, de 2 años, y quien se declara madre del corazón de Valentina y Maripaz, las hijas mayores de su esposo Esteban Mora, habló acerca de su nueva etapa consolidándose como empresaria.

-Posiblemente esta historia motive a otras personas. Empecemos hablando de cómo evolucionó la venta de ropa online en una tienda física…

Cuando hablo de esto, siempre me gusta destacar que no le tengamos miedo a la crisis. A veces, esos instantes de incertidumbre nos llevan a movernos, a emprender, a avanzar. Mi tienda online nació en medio de la pandemia. Con salarios reducidos en mi casa y con la necesidad de un ingreso adicional.

Pero después de eso se convirtió en mi fuente de ingreso más importante, al punto que me llevó a tomar decisiones a nivel profesional para dedicarme a mi propio negocio (renunció a Repretel en julio del 2021, después se unió a Multimedios pero en un horario muy reducido, pues solo presenta).

“Aún así, la idea de una tienda física siempre fue lejana, por los gastos y el esfuerzo que también conlleva. Pero una amiga especial me motivó a intentarlo, mientras que las clientas me pedían la posibilidad de probarse las prendas y, entonces, algo en mi corazón me dijo: es hora de arriesgar. Tengo 15 días desde que MDG Trending abrió sus puertas en un local físico y ha sido una experiencia increíble. He visto la mano de Dios moverse a mi favor, en todo. Él es mi gran socio y yo solo he decidido confiar”. (La tienda se ubica en Plaza Vía, en San Pablo de Heredia).

-¿Qué representa esta tienda para usted? ¿Cuál es el proceso detrás?

Muchas veces las personas ven solo el ‘glamour’ del resultado pero pocos ven el esfuerzo y el sacrificio qué hay detrás. MDG Trending es un milagro. Es un sueño pero también un milagro. Es una forma en la que Dios me dice: ‘tranquila, yo te cuido’.

“El proceso ha sido agotador. No ha dejado de serlo. Pero al mismo tiempo ha sido increíble. La tienda abre a las 10:30 a. m., pero desde las 8:30 a. m. ya estoy ahí (cuando termina su rol en Multimedios). No puedo con la emoción de tener mi propio lugar y la ilusión de conocer personas nuevas todos los días”.

La presentadora y periodista Melissa Durán ahora se consolida como empresaria. Foto: Cortesía (GOULDPHOTOGRAPHY)

-¿Cómo ha sido combinar su trabajo como presentadora, su cotidianidad y ahora además tener la tienda?

Una locura. Me levanto a las 3:50 a. m. todos los días para ir al noticiero y cierro la tienda a las 7 p. m. Pero creo que el periodismo me entrenó para jornadas extensas y satisfactorias. Así que saco la tarea. Después de esa hora trato de concentrarme en los temas de la casa y de la familia. Ahora intento evitar llevarme el trabajo a la casa.

-Su posicionamiento en medios y redes sociales le da algún un tipo de seguridad para aventurarse a emprender con una tienda física?

No puedo asegurarlo pero sí creo que en algo influye. La posibilidad de llegar a muchas personas, todos los días, a través de mis redes sociales, facilita el posicionar un negocio o un producto. Pero también hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho aprendizaje, muchas horas sin dormir. Nada se me ha dado de la noche a la mañana.

-¿Se continúa visualizando en televisión un tiempo más o ha considerado dedicarse solo a sus negocios?

Si le preguntas a Amandita (su bebé) te va a decir que quiere que mamá se quede con ella todo el día. No lo sé. Claro que lo he pensado pero también amo seguir ligada a mi profesión, amo el periodismo y mientras pueda seguir desempeñándome como periodista, lo seguiré haciendo.

-Ahora hablemos de Unika.cr, una ambiciosa apuesta de un mall virtual. ¿Cómo llegó esta idea y cómo fue ejecutarla?

Unika.cr es sin duda un proyecto ambicioso. Amo comprar y amo comprar en línea. Como emprendedora, también muchas mujeres me escriben diciéndome que les encantaría que sus negocios tuvieran mayor exposición o alcance y vi una oportunidad también de ayudarles.

Así nace Unika.cr, el primer mall virtual pensado para mujeres con más de 20.000 productos de todo lo que nos podamos imaginar.

“Las grandes marcas se sumaron encantadas al proyecto y también estamos brindando ese espacio para que mujeres con negocios más pequeños tengan un espacio donde vender. La idea es que ellas (las emprendedoras) puedan contar con todo el músculo que se requiere en el e-commerce (envíos, facilidades de pago, call center, etcétera). Estamos iniciando y vamos por buen camino”.

-Usted siempre ha sido vista como una periodista muy enfocada en la profesión, ¿alguna vez se visualizó en el mundo de los negocios? ¿Qué fue lo que cambió para qué incluyera en su vida otros caminos laborales?

A veces creo que ese gusanillo empresarial siempre estuvo ahí, pero la verdad es que no nos enseñan a desarrollarlo. En el colegio gané a nivel nacional un reconocimiento como mejor microempresaria juvenil y por eso creo que quizás siempre tuve esa inquietud.

“Pero, sin duda, mi esposo ha sido mi principal inspiración. Siempre está motivándome, impulsándome. Él tiene ojo para los negocios y me empuja a arriesgar. Hemos hecho un buen equipo en esto y poco a poco he aprendido de él. Sin duda, Esteban es la razón principal de todo esto”.